Bigg Boss 20: बोरिंग रहा वीकेंड का वार, सलमान ने एक कंटेस्टेंट की छीनी पावर, फूटकर रोईं अरिश्फा

बिग बॉस 20 का एक हफ्ता पूरा हो चुका है और सलमान खान का पहला वीकेंड का वार भी खत्म हो चुका है. रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड स्ट्रीम किया गया, जिसमें कुछ खास देखने के लिए तो नहीं मिला. हालांकि घर के एक और सदस्य की एक लाइफ छिन गई है. बाकी सलमान खान के जाने के बाद रीति और काजी तौकीर, लव और अरिशफा, आम्रपाली और अरिशफा, और बाद में अमन गांधी और यंग डीएसए (Yung DSA) के बीच अनबन हो गई.

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शो में सलमान खान ने बताया कि उदिति सिंह को सबसे कम वोट मिले हैं और वह अपनी लाइफलाइन खो दी है. सलमान ने कंटेस्टेंट्स से उनके बर्ताव के बारे में सवाल किए, आम्रपाली की 'पैसे देकर आने वाली ऑडियंस' वाली बात पर चर्चा की, स्किट्स के लिए माही विज और आसिफ खान को बुलाया, और काजी तौकीर, स्काउटओपी और घर में नकली मैचमेकिंग सेटअप वाले सेगमेंट किए.

सलमान ने आम्रपाली को दिखाया आईना

सलमान ने आम्रपाली को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था, 'जो ऑडियंस पैसे देकर आती है, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है.' उन्होंने बताया कि ऑडियंस JioHotstar के लिए सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी देती है, और फिर उनसे पूछा कि कौन सा कंटेस्टेंट 'पैसा वसूल' था और कौन 'गुस्सा वसूल'.

टास्क के दौरान, सलमान ने कनिका मान से पूछा कि वह अजीब हरकतें करके क्यों ध्यान खींचना चाहती हैं और उन्हें अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने को कहा. रीति से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह और उनके पापा बहुत अलग इंसान हैं और उन्हें उनके काम के लिए पहचाना जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वह सही दिशा में जा रही हैं.

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बोरिंग लगा शो का सेगमेंट

इसके बाद सलमान ने आसिफ खान को ओपन माइक पर बुलाया और अपने साथी कंटेस्टेंट्स का मजाक उड़ाने को कहा. फिर उन्होंने काजी, कनिका का मजाक उड़ाया. सलमान ने मजाक में यह भी कहा कि उस दिन NASA ने उन्हें काजी के बारे में फोन किया था और वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में उनके योगदान की तारीफ की थी. उन्होंने एक चिप दिखाई और कहा कि इसे काजी ने बनाया है. इस तरह उन्होंने काजी के एक हफ़्ते में किए गए बड़े-बड़े दावों का मजाक उड़ाया.

इसके बाद सलमान ने ScoutOP को गेमिंग कॉर्नर भेजा और पूछा कि वह किसे टारगेट करना या मारना चाहेंगे. ScoutOP ने पहले कनिका को बुलाया और खिलौने वाली बंदूक से उन पर निशाना साधा. फिर उन्होंने अमन और उसके बाद उदिति को बुलाया.

बाद में उन्होंने 'MyBBJodi.com' सेगमेंट पेश किया और कहा कि घर के अंदर दो कंटेस्टेंट एक मैचमेकिंग फर्म के फाउंडर बने. माही विज और ScoutOP. माही ने कहा कि उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया था क्योंकि घर में कोई जोड़ी नहीं बन पा रही थी, लेकिन सलमान ने कहा कि वह आज उसे फिर से खोलेंगे. फिर उन्होंने गुल्लू को बुलाया और पूछा कि उसके लिए सबसे अच्छा साथी कौन होगा. माही और ScoutOP ने कनिका का नाम लिया. सलमान ने कहा कि वे साथ में अच्छे लगते हैं, जिसके बाद गुल्लू ने अंग्रेजी में उन्हें प्रपोज करने की कोशिश की. फिर कनिका ने सलमान से पूछा कि क्या पहले दिन उन्हें 'ना' कहकर उन्होंने सही किया था. बाद में उन्होंने 'इश्क वाला लव' गाने पर डांस किया.

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इसके बाद सलमान ने रोहित को बुलाया और माही विज व ScoutOP ने उनकी जोड़ी आम्रपाली दुबे के साथ बनाई. जब सलमान ने रोहित से पूछा कि वह किसे चुनेंगे, तो आम्रपाली ने कहा कि वह उनके लिए 'लव' को चुनेंगी. रोहित ने भी 'लव' का ही नाम लिया. फिर 'लव' ने अपने सिर पर एक टाइल रखी और रोहित ने उस पर किक मारी. सलमान ने कहा कि वे भी साथ में अच्छे लगते हैं.

ये सब देखना काफी बोरिंग था. सोचिए ना, जो कंटेस्टेंट्स घर में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे, मेकर्स उन्हें जानबूझकर जोड़ी बनवा रहे है. कुल मिलाकर सलमान खान का पहला वीकेंड का वार फुस्स निकला.

उदिति ने अपनी लाइफलाइन खोई

सलमान ने घोषणा की कि उदिति को सबसे कम वोट मिले हैं और इसलिए वह अपनी लाइफलाइन खो देंगी. उन्होंने उनसे गेम में एक्टिव रहने को कहा. उदिति ने कहा कि वह सलमान की सलाह का सम्मान करती हैं और उस पर अमल करेंगी. साथ ही, उन्होंने कहा कि वह लोगों से बात कर रही हैं और पहल भी कर रही हैं. फिर सलमान ने सभी से अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाकर लोगों का दिल जीतने को कहा.

सलमान के जाने के बाद बहस

सलमान के जाने के बाद, रीति और काजी के बीच हल्का झगड़ा हो गया क्योंकि काजी ने कहा था कि रीति की आंखों में 'खुशी के आंसू' थे. रीति ने उन्हें चुप रहने को कहा, जिससे वह नाराज हो गए. इसके बाद रीति ने कहा कि वह खुद को रोक रही थी क्योंकि उसे डर था कि अपनी असलियत दिखाने से उसके परिवार का नाम खराब हो सकता है.

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लव भी रोई और अरिशफा से झगड़ा किया, जो काजी को बनावटी लगा. अरिशफा और आम्रपाली के बीच भी तब बहस हुई जब आम्रपाली ने कहा कि अरिशफा हर बात का बुरा मान जाती है. जब आम्रपाली ने शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट का मजाक उड़ाया, तो अरिशफा ने कहा कि उसी से उसका घर चलता है. आम्रपाली ने जवाब दिया कि पहले अरिशफा ने दूसरों की परवरिश पर बात की थी.

अमन और यंग DSA के बीच भी तब झगड़ा हुआ जब अमन ने कनिका पर यंग की टिप्पणी पर आपत्ति जताई. यंग ने पूछा कि अमन ने सलमान खान के सामने यह बात क्यों उठाई. अमन ने कहा कि उसका मतलब उस तरह से नहीं था. फिर उन्होंने मामले को साफ करने के लिए कनिका को बुलाया. बाद में यंग ने कहा कि वह मानता है कि यह एक बुरा मजाक था और उसने इसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन उसने पूछा कि अमन बीच में क्यों दखल दे रहा था.



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