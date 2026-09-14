हाई-प्रोफाइल लोग और संदिग्ध गतिविधियां... होटल से 65 महिला-पुरुष गिरफ्तार

ठाणे पुलिस ने कल्याण के एक होटल में चल रही पार्टी पर छापा मारा और 60 से ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं को हिरासत में लिया. एक एजेंसी के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि KD रेजिडेंसी होटल में यह छापा एक खास जानकारी के आधार पर मारा गया था, जिसमें तेज़ संगीत, शराब पीने और संदिग्ध गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में पता चला था.

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अधिकारी ने कहा कि हमें पक्की जानकारी मिली थी कि KD रेजिडेंसी होटल में नागरिक कानूनी मंज़ूरी के बिना एक अनधिकृत पार्टी कर रहे हैं. मौके से लगभग 65 लोगों को हिरासत में लिया गया है. हमने गैर-कानूनी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सात आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा, पुलिस नशीले पदार्थों के संभावित इस्तेमाल की जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि क्या उस जगह पर गैर-कानूनी पदार्थ सप्लाई किए गए थे.

अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों की स्टैंडर्ड मेडिकल जांच और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है. हिरासत में लिए गए लोगों में हाई-प्रोफाइल बैकग्राउंड वाले लोग भी शामिल हैं.

शुरुआती अफरातफरी के दौरान भागने में कामयाब रहे कुछ लोगों की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई और होटल मैनेजमेंट से पूछताछ अभी चल रही है.

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