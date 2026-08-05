CA ने हीलियम गैस लेकर दी जान, सट्टेबाजी में गंवाए थे लाखों

तेलंगाना के सिद्दीपेट में 33 साल के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस का दावा है कि सट्टेबाजी में लाखों रुपये गंवाने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया. शुरुआती जांच में आर्थिक नुकसान की बात सामने आई है. कमरे से एक सुसाइड नोट मिलने की भी जानकारी दी गई है.

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मृतक सिद्दीपेट जिले का रहने वाला था और हैदराबाद की एक फर्म में काम करता था. पुलिस के मुताबिक, वह 1 अगस्त को सिद्दीपेट के एक होटल में ठहरा था. 4 अगस्त को जब उसने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो होटल कर्मचारियों ने इसकी जानकारी दी. इसके बाद कमरे की जांच की गई, जहां वह मृत मिला.

सट्टेबाजी में नुकसान का दावा

जांच में पता चला है कि मृतक को सट्टेबाजी की आदत थी. इस वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ. कमरे से मिले सुसाइड नोट में भी पैसों के नुकसान का जिक्र होने की बात कही गई है. पुलिस का कहना है कि मृतक ने नुकसान से बाहर निकलने की कोशिश की थी. परिवार के लोगों ने भी उसकी आर्थिक मदद की थी. इसके बावजूद उसकी परेशानी कम नहीं हुई. बताया जा रहा है कि उसने हैदराबाद में अपना फ्लैट भी बेच दिया था.

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जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, मृतक ने कथित तौर पर हीलियम गैस सिलेंडर खरीदा था. जांच में यह भी सामने आया है कि उसने इंटरनेट पर इससे जुड़े वीडियो देखे थे. हालांकि, मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. घटना के बाद पुलिस ने कमरे से जरूरी सबूत जुटाए हैं. सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे मामले की जानकारी मिल सके.

फिलहाल, जांच में सट्टेबाजी से हुए आर्थिक नुकसान की बात सामने आई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी वजह स्पष्ट हो सकेगी.



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