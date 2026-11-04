scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हैदराबाद में दो महिलाओं की चाकू घोंपकर हत्या, रिश्तेदार पर शक; वारदात के बाद फरार

हैदराबाद के मीरपेट की जयश्री कॉलोनी में पारिवारिक विवाद के बाद दो महिलाओं की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. पुलिस को रिश्तेदार सिद्दीकी पर शक है, जो वारदात के बाद फरार है.

Advertisement
X
आरोपी सिद्दीकी की तलाश में जुटी पुलिस.(Photo:ITG)
आरोपी सिद्दीकी की तलाश में जुटी पुलिस.(Photo:ITG)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मीरपेट इलाके में बुधवार शाम दो महिलाओं की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. वारदात जयश्री कॉलोनी में पारिवारिक विवाद के बाद हुई. पुलिस को परिवार के एक रिश्तेदार सिद्दीकी पर शक है. घटना के बाद से वह फरार है.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी सिद्दीकी की परिवार के सदस्यों से तीखी बहस हुई थी. इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी सास और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई.

महिलाओं ने पहले ही जताया था जान का खतरा

सम्बंधित ख़बरें

गैंग के पास से जब्त नकली करेंसी. (Photo: Screengrabs)
YouTube से सीखा नकली नोट छापना, घर में ही छाप डाले 7 करोड़
एसीबी टीम ने 10 ठिकानों पर की छापेमारी. (Photo: ITG)
12 प्लॉट, फ्लैट, फॉर्च्यूनर... अफसर के पास मिली 5 करोड़ की संपत्ति
Hyderabad Murder Case
मां के लिव-इन पार्टनर ने गला घोंटकर किया 5 साल के मासूम का मर्डर
Organ Donantion
मौत के बाद 6 लोगों की जान बचा गई 13 साल की लड़की
Amit Shah arrives in Hyderabad for BJP's Loktantra Bachao padyatra.
BJP की पदयात्रा के लिए हैदराबाद पहुंचे अमित शाह, हुआ भव्य स्वागत

बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन दोनों महिलाओं ने मीरपेट पुलिस से संपर्क किया था. उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और आरोपी से बचाव की मांग की थी. हालांकि, उनकी शिकायत पर पुलिस ने क्या कदम उठाए थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

हमले के बाद सिद्दीकी मौके से फरार हो गया. मीरपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. दोनों महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    धोखेबाज हैं युजवेंद्र चहल, प्रेग्नेंट थीं धनश्री जब दिया धोखा, हुआ तलाक? क्या सच में महवश ने खोला सीक्रेट |
    कारगिल में बेकाबू होकर खाई में गिरा सैन्य वाहन, दो जवान शहीद |
    ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर चीन ने क्या कहा? |
    पत्नी को 2 करोड़ मुआवजा और नौकरी पर सहमति, झोटा हत्याकांड में पंजाब सरकार ने मानीं इंसाफ कमेटी की मांग |
    दिवाली की सफाई में कूड़ा समझकर न फेंकें ये 5 चीजें, घर सजाने में आएंगी काम, बचेंगे पैसे! |
    राम सीधे, कृष्ण टेढ़े... धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी पर संतों ने क्या कहा? |
    प्रेमिका से मिलने प्रयागराज से कौशांबी पहुंचा प्रेमी, रेस्टोरेंट में पकड़ा गया तो मंदिर में हुई शादी |
    ट्विशा शर्मा मौत केस: जेल में मनेगी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की दिवाली, हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज |
    बैलेट पेपर से वोटों की गिनती में अमेरिका इतना तेज कैसे? समझें पूरा सिस्टम |
    Ramayana देखकर रो पड़े बादशाह, जटायु का सीन देख उमड़े जज्बात, बोले- बचपन से कहानी...
    Advertisement