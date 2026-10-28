पंजाब: तरन तारन में थार सवार युवक और बाउंसर ने कार को निशाना बनाकर की फायरिंग, एक की मौत, दो गंभीर

पंजाब के तरन तारन जिले में दिनदहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सीमावर्ती गांव आसल उताड़ में थार सवार एक युवक ने अपने बाउंसर के साथ मिलकर कार सवार लोगों पर गोलियां चला दीं. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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जानकारी के मुताबिक, तरन तारन के गांव आसल उताड़ में मंजीत सिंह कट्टा अपने बाउंसर के साथ थार में सवार होकर पहुंचा था. इसी दौरान उसने कार में सवार लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी. गोलियां लगने से कार सवार तीन लोग इसकी चपेट में आ गए. इस हमले में गुरसेवक सिंह की मौत हो गई, जबकि हरकीरत सिंह और साजन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए.

फायरिंग में घायल हरकीरत सिंह और साजन सिंह को गंभीर हालत में भिखीविंड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों का इलाज चल रहा है. वहीं, गोली लगने से गुरसेवक सिंह की मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल है.

इस वारदात में हमलावर के तौर पर मंजीत सिंह कट्टा का नाम सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, कट्टा के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. हालांकि, कार सवारों पर गोली चलाने के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. हमले के कारणों को लेकर फिलहाल कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है.

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फायरिंग की इस वारदात के दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो भी बना लिया. इस वीडियो में हमले से जुड़ी गतिविधियां कैद होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, वीडियो में क्या-क्या दिखाई दे रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है. गांव आसल उताड़ में हुई इस वारदात के पीछे की वजह का पता लगाना अहम है.

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