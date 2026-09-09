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अचानक 7 महीने पहले चेयरमैन ने छोड़ा पद, धड़ाधड़ लोग बेचने लगे शेयर

आईटी सेक्‍टर की एक कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है, क्‍योंकि कंपनी के चेयरमैन ने इस्‍तीफा दे दिया है. यह शेयर इंट्रा-डे के दौरान 8 फीसदी से ज्‍यादा गिरा है.

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कोफोर्ज के शेयरों में भारी गिरावट. (Photo: Representative/ITG)
कोफोर्ज के शेयरों में भारी गिरावट. (Photo: Representative/ITG)

भारतीय शेयर बाजार का एक स्‍टॉक तेजी से गिरा है, क्‍योंकि इसके चेयरमैन ने इस्‍तीफा दे दिया है. यह कंपनी कोफोर्ज है, जिसके शेयरों में 8% से अधिक गिरावट आई है. इस पर यह दबाव कंपनी के चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक ओम प्रकाश भट्ट ने अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है. 

इस इस्‍तीफे के बाद निवेशक घबरा उठे और धड़ाधड़ शेयर बेचने लगे जिसके चलते अप्रैल 2025 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है. BSE पर अभी यह शेयर 5 फीसदी टूटकर ₹1845.00 पर कारोबार कर रहा है, जबकि इंट्राडे के दौरान यह 8.67% फिसलकर ₹1,780.10 तक आ गया था. 

अचानक कोफोर्ज के चेयरमैन ने क्‍यों दिया इस्‍तीफा? 
ओम प्रकाश भट्ट का कार्यकाल अप्रैल 2027 तक था लेकिन उन्होंने करीब 7 महीने पहले ही पद से इस्‍तीफा दे दिया. यह इस्‍तीफा ऐसे वक्‍त में आया है, जब एक इंटर्नल ऑडिट को लेकर बोर्ड उनके जवाब का रिव्यू कर रहा है. रिव्‍यू में सामने आया है कि चेयरमैन से जुड़ी पूरी जानकारी बीईआर के सामने रखते समय नहीं पेश की गई. 

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इसी को लेकर बोर्ड ने ओम प्रकाश भट्ट से जानकारी मांगी और उनके जवाब का रिव्यू करने लगी, लेकिन इससे पूरा होने से पहले ही ओम प्रकाश भट्ट ने इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, कंपनी ने यह जानकारी नहीं शेयर की है कि कौन सी जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है.वहीं दूसरी ओर, ओम प्रकाश भट्ट ने कहा कि है बोर्ड के एवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान उनका बोर्ड में बने रहना बेहतर नहीं रहेगा. उन्‍होंने इस्‍तीफा देने की मुख्‍य बात यही बताई है.  ओम प्रकाश भट्ट एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और साल 2024 में कोफोर्ज के चेयरमैन बनाए गए थे. 

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कोफोर्ज के शेयरों का प्रदर्शन
एक महीने के दौरान यह शेयर 5 फीसदी से ज्‍यादा चढ़ा है. जबकि 3 महीने के दौरान इस शेयर में 30 फीसदी की तेजी आई है. छह महीने के दौरान इसमें 63 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल देखने को मिली है. मार्च के दौरान यह शेयर करीब 1100 रुपये के भाव पर मिल रहा था, लेकिन अब यह शेयर 1857 रुपये पर है. ऐसे में देखा जाए तो इस अवधि के दौरान इस शेयर में 72 फीसदी की तेजी आई है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

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