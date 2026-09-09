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एक तरफ मिल रही लाशें, दूसरी तरफ अपनों का इंतजार... नेपाल में फ्लैश फ्लड से मरने वालों का आंकड़ा 1365 पहुंचा

26 अगस्त को नेपाल में आई त्रासदी ने भारी तबाही मचाई थी. अब मलबे और तबाही के बीच हर दिन नई लाशें मिल रही हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जबकि हजारों परिवार अब भी अपनों की तलाश में हैं.

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फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. (Photo-Reauters)
फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. (Photo-Reauters)

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड की तस्वीर अब और भयावह हो गई है. बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि अलग-अलग प्रभावित इलाकों से और शव मिलने के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,365 हो गया है. वहीं 5,326 लोग अब भी लापता हैं. इनमें कम से कम 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं. यानी राहत और बचाव अभियान के कई दिन बाद भी हजारों परिवारों को अपने अपनों का इंतजार है.

चितवन और नवलपरासी सबसे ज्यादा प्रभावित

नेपाल पुलिस के मुताबिक, सबसे ज्यादा 363 शव चितवन से बरामद किए गए हैं. इसके बाद पूर्वी नवलपरासी से 226, पश्चिमी नवलपरासी से 222 और नुवाकोट से 197 शव मिले हैं. इसके अलावा रसुवा में 174, गोरखा में 75, धादिंग में 70 और तनहूं में 38 शव बरामद किए गए हैं. पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक 102 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं.

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पहचान के लिए जुटाए जा रहे DNA सैंपल

कई शवों की अभी पहचान नहीं हो सकी है. सुरक्षा बलों ने 1,147 अज्ञात शवों को प्रक्रिया के तहत सुरक्षित ढंग से रखा गया है. इन शवों के DNA सैंपल भी लिए गए हैं, ताकि आगे पहचान होने पर उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके.

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यह आपदा 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के बड़े मलबे के अचानक खिसकने के बाद शुरू हुई, जिससे भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में अचानक बाढ़ आई . भोटेकोशी नदी के उफान ने तिमुरे और स्याफ्रुबेसी जैसे इलाकों में गांव, बाजार, सड़कें और पुल तबाह कर दिए थे.

तबाही के बाद बाढ़ का पानी आगे बढ़ता गया और बड़े स्तर पर घरों और गाड़ियों, पुलों के साथ जन जीवन को भी खासा नुकसान पहुंचा.  अभी भी बचाव दल मलबे के बीच लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं. 

नेपाल में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में नेपाल प्रशासन के ऊपर शवों की पहचान करने और हजारों लापता लोगों को उनके परिवारों के पास पहुंचाने की चुनौती  है.

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