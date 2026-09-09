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Homemade Collagen Cream: बाजार की महंगी क्रीम को कहें बाय, घर पर बनाएं नेचुरल कोलेजन क्रीम, उम्र से 10 साल छोटी दिखेंगी आप

Homemade Collagen Cream: अगर आप भी अपनी स्किन को टाइट और जवान रखना चाहते हैं तो बाजार से महंगी क्रीम खरीदने की जगह घर पर ही नेचुरल कोलेजन क्रीम बना सकते हैं. यहां हम आपको इसकी आसान ट्रिक बता रहे हैं.

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घर पर बनाएं कोलेजम क्रीम (Photo: ITG)
घर पर बनाएं कोलेजम क्रीम (Photo: ITG)

बढ़ती उम्र के साथ त्वचा में कोलेजन का स्तर कम होने लगता है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां, फाइन लाइन्स और ढीलापन नजर आने लगता है. बाजार में मिलने वाली महंगी एंटी-एजिंग और कोलेजन क्रीम में अक्सर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हर तरह की स्किन को सूट नहीं करते.

अगर आप भी बिना महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अपनी त्वचा को जवां, ग्लोइंग और टाइट बनाए रखना चाहते हैं, तो घर पर ही प्राकृतिक चीजों से कोलेजन क्रीम तैयार कर सकते हैं. यह होममेड क्रीम त्वचा में गहराई से समाकर कोलेजन बूस्ट करती है और झुर्रियों से राहत दिलाती है.

होममेड कोलेजन क्रीम की सामग्री:

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एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच

बादाम का तेल या जोजोबा ऑयल - 1 छोटा चम्मच

अलसी के बीज का जेल - 1 बड़ा चम्मच

विटामिन E कैप्सूल - 1

गुलाब जल - 1 छोटा चम्मच

बनाने की विधि:

अलसी का जेल बनाएं: एक बर्तन में आधा कप पानी और 1 चम्मच अलसी के बीजों को 5 मिनट तक उबालें. जब पानी गाढ़ा और जेल जैसा हो जाए, तो इसे छानकर ठंडा होने दें.

सामग्री मिलाएं: एक साफ कांच की कटोरी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच तैयार अलसी का जेल डालें.

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तेल और विटामिन मिलाएं: इसमें बादाम का तेल, विटामिन E कैप्सूल का ऑयल और गुलाब जल मिलाएं.

क्रीम का रूप दें: सभी चीजों को चम्मच या व्हिस्कर की मदद से 2-3 मिनट तक अच्छे से फेंटें जब तक कि यह एकदम स्मूथ और सफेद क्रीमी टेक्सचर में न बदल जाए.

स्टोर करें: इस क्रीम को किसी एयरटाइट कांच के कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें. इसे 10 से 15 दिनों तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

उपयोग का तरीका: रोज रात को सोने से पहले चेहरा धोकर इस क्रीम से 2 मिनट तक चेहरे और गर्दन की हल्के हाथों से मसाज करें.

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