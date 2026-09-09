scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इस राज्य में गणेश पंडालों के लिए बिजली हुई फ्री, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

आंध्र प्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी पर राज्यभर के गणेश पंडालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है. सरकार ने कहा कि इस फैसले से उत्सव आयोजकों को बिजली के खर्च से राहत मिलेगी.

Advertisement
X
आंध्र प्रदेश में गणेश पंडालों को मिलेगी मुफ्त बिजली. ( File Photo PTI/Kunal Patil)
आंध्र प्रदेश में गणेश पंडालों को मिलेगी मुफ्त बिजली. ( File Photo PTI/Kunal Patil)

गणेश चतुर्थी से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य में गणेश उत्सव के लिए लगाए जाने वाले सभी पंडालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी. आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने इसकी जानकारी दी. सरकार के इस फैसले से गणेश उत्सव मनाने वाले आयोजकों को बिजली के खर्च से राहत मिलेगी.

नारा लोकेश ने ट्वीट कर बताया कि इस गणेश चतुर्थी पर आंध्र प्रदेश के सभी गणेश पंडालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह सुविधा पूरे राज्य में लागू होगी. इससे पंडाल लगाने वालों को बिजली के बिल का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा.

नारा लोकेश ने इस बड़ी राहत का ऐलान करते हुए कहा कि उत्सव की भव्यता को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है. हर साल गली-मोहल्लों में पंडाल सजाने वाली समितियों का एक बड़ा बजट बिजली कनेक्शन, मीटर और बिल भरने में खर्च हो जाता था. सरकारी ऐलान के बाद अब पंडालों को रोशनी के लिए जेब खाली नहीं करनी पड़ेगी.

त्योहारी सीजन में लोगों को राहत देने का यह अकेला फैसला नहीं है. इससे ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र से भी गणेश भक्तों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई थी. PWD मिनिस्टर शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले ने जानकारी दी थी कि मुंबई से कोंकण जाने वाले लोगों को नेशनल हाईवे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा.

Advertisement

महाराष्ट्र में मुंबई से कोंकण जाने वाले गोवा हाईवे और पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर 11 सितंबर से 27 सितंबर तक टोल वसूली पूरी तरह बंद रहेगी. इससे सिंधुदुर्ग या कोल्हापुर की तरफ अपने पैतृक गांव जा रहे परिवारों के 650 से 700 रुपये तक बचेंगे. साथ ही टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से भी छुटकारा मिलेगा. दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, सरकारों के इन फैसलों से गणेशोत्सव की खुशियां दोगुनी हो गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इस राज्य में गणेश पंडालों के लिए बिजली हुई फ्री, सरकार ने किया बड़ा ऐलान |
    राहुल गांधी रायबरेली में लौटा पाएंगे कांग्रेस के 'सुनहरे दिन', 0 का संकट कैसे होगा खत्म? |
    Offline UPI Payment: बिना इंटरनेट होगा UPI पेमेंट, बस डायल करें ये कोड! |
    अलग-अलग हैं छज्जा और बालकनी बनाने के नियम! कितना लंबा बना सकते हैं? |
    'भगवान पर छोड़ दो', बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी बंटवारा 1947, बेपरवाह रहीं प्रीति जिंटा! मुस्लिम शख्स की बनी थीं पत्नी |
    'उसकी मूंछें बहुत छोटी थीं', मैनपुरी CO अशोक सिंह पर अखिलेश यादव का फिर तंज |
    Xiaomi SkyNomad: सिंगल चार्ज में 1700KM, सीट्स बन जाती हैं बेड... धांसू 7-सीटर SUV लॉन्च |
    Garud Puran: छोटे बच्चों का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है? गरुण पुराण में छिपा है रहस्य |
    DDA कर्मयोगी आवास योजना, बुकिंग की डेडलाइन बढ़ी, घर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान |
    त‍िलक वर्मा ने 4 दिन पहले जो दलीप ट्रॉफी में क‍िया, वैभव सूर्यवंशी ने द‍िया उसका जवाब, मैदान पर हुई 'भ‍िड़ंत'
    Advertisement