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Optical Illusion: तस्वीर में छिपे हैं 11 चेहरे, 10 सेकंड में खोजने का चैलेंज

एक वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में 11 चेहरे छिपे हुए हैं. कुछ चेहरे आसानी से दिखाई देते हैं, जबकि कुछ को खोजने के लिए तस्वीर को ध्यान से देखना पड़ता है. यह मजेदार पहेली आपकी ऑब्जर्वेशन और पैटर्न पहचानने की क्षमता को चैलेंज देती है.

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इस तस्वीर में आपको कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? ( Photo: AI)
इस तस्वीर में आपको कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? ( Photo: AI)

सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन यानी ऐसी तस्वीरें काफी पसंद की जाती हैं, जिन्हें देखकर पहली नजर में कुछ और दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर तस्वीर में कई छिपी हुई चीजें नजर आने लगती हैं. ऐसी ही एक तस्वीर लोगों को खूब कंफ्यूज कर रही है. तस्वीर को देखकर आपको शुरुआत में एक सामान्य प्राकृतिक नजारा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कई चेहरे छिपे हुए नजर आते हैं.

अब आपके लिए चैलेंज यह है कि इस तस्वीर में आपको कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? अगर आप सिर्फ कुछ चेहरे ही देख पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई चेहरे इतने चालाकी से तस्वीर में छिपाए गए हैं कि उन्हें पहली नजर में पहचानना आसान नहीं है.

पहली नजर में क्या दिखाई देता है?
तस्वीर को पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें पेड़, पहाड़, हरियाली, बादल और प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर काफी सामान्य लगती है. लेकिन जैसे ही आप इसे ध्यान से देखना शुरू करते हैं, आपको पेड़ की शाखाओं, पत्तियों, पहाड़ियों और बादलों के बीच चेहरे दिखाई देने लगते हैं. यही ऑप्टिकल इल्यूजन की खासियत है. हमारा दिमाग किसी तस्वीर में सबसे पहले उस चीज को पहचानता है जो उसे ज्यादा साफ और महत्वपूर्ण लगती है. इसलिए शुरुआत में हमारी नजर सिर्फ बड़े और साफ हिस्सों पर जाती है. छिपी हुई आकृतियों को पहचानने के लिए दिमाग को थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है.

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पेड़ में छिपे हैं कई चेहरे
इस तस्वीर का सबसे दिलचस्प हिस्सा पेड़ है. पेड़ की शाखाओं और पत्तियों के बीच कई चेहरे छिपे हुए हैं. इनमें एक बड़ा चेहरा आसानी से नजर आ सकता है, जबकि कुछ छोटे चेहरे शाखाओं और पत्तियों के साथ इस तरह मिले हुए हैं कि उन्हें पहचानने में समय लगता है. अगर आपको शुरुआत में सिर्फ एक या दो चेहरे दिखाई दिए हैं तो एक बार तस्वीर को दोबारा जरूर देखें. खासकर पेड़ की शाखाओं और उसके आसपास की शेप पर नजर डालें. कई बार जब हमारा दिमाग किसी छिपे हुए चेहरे को एक बार पहचान लेता है, तो उसके बाद उसी जगह दूसरे चेहरे भी आसानी से दिखाई देने लगते हैं.

पेड़ के अलावा भी तस्वीर में छिपे हैं चेहरे
सिर्फ पेड़ को देखने से ही आपका चैलेंज पूरा नहीं होता. तस्वीर के दूसरे हिस्सों को भी ध्यान से देखना होगा. ऊपर की तरफ बादलों के बीच एक बड़ा चेहरा दिखाई देता है. इसके अलावा दाईं तरफ पहाड़ियों और हरियाली के बीच भी कुछ चेहरे छिपे हुए हैं. तस्वीर के निचले हिस्से में भी कुछ शेप ऐसे हैं जिन्हें पहली नजर में पहचानना मुश्किल हो सकता है. इसलिए तस्वीर को ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं देखने की कोशिश करें.

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आखिर कितने चेहरे हैं?
अगर आपने अभी तक सभी चेहरों को नहीं खोजा है तो अपनी नजर को थोड़ा और ध्यान से तस्वीर को देखें इस ऑप्टिकल इल्यूजन में कुल 14 चेहरे छिपे हुए हैं. कुछ चेहरे बहुत आसानी से दिखाई देते हैं, जबकि कुछ चेहरे प्राकृतिक दृश्य का हिस्सा लगते हैं. अगर आपने 14 चेहरे खोज लिए हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी कही जा सकती है. लेकिन अगर आप सभी चेहरे नहीं खोज पाए हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी नजर कमजोर है. तस्वीर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कई आकृतियां आसपास के दृश्य में छिपी रहें.

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क्या इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है?
ऑप्टिकल इल्यूजन को अक्सर सोशल मीडिया पर पर्सनैलिटी टेस्ट की तरह पेश किया जाता है. लोगों से कहा जाता है कि तस्वीर में उन्होंने जो सबसे पहले देखा, उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ पता चलता है. लेकिन इस तरह के टेस्ट को साइंटिफिक रूप से सर्टिफाइट वैलिडिटी टेस्ट नहीं माना जा सकता. इस तस्वीर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ आपकी ऑब्जर्वेशन, ध्यान और पैटर्न पहचानने की क्षमता को चुनौती देना है. 

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