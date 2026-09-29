scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए छुट्टी मांगी, बदले में मांग ली 25 हजार की रिश्वत... अधिकारी गिरफ्तार

गुजरात के सूरत में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सूरत महानगरपालिका के सिक्योरिटी ऑफिसर शैलेष मणीलाल पारेख को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोप है कि अधिकारी ने अपने ही विभाग के कर्मचारी से गर्भवती पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ड्यूटी से छुट्टी देने और गैरहाजिरी का मेमो जारी नहीं करने के बदले रिश्वत मांगी थी.

Advertisement
X
आरोपी अधिकारी, जिसे घूस लेते गिरफ्तार किया गया. (Photo: ITG)
आरोपी अधिकारी, जिसे घूस लेते गिरफ्तार किया गया. (Photo: ITG)

गुजरात के सूरत में रिश्वतखोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सूरत महानगरपालिका के वॉच एंड वार्ड विभाग में तैनात एक सिक्योरिटी ऑफिसर को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोप है कि अधिकारी ने अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से उसकी गर्भवती पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ड्यूटी से छुट्टी देने के बदले रिश्वत मांगी थी.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान शैलेष मणीलाल पारेख के रूप में हुई है. वह वर्ग-3 सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर सूरत महानगरपालिका के वॉच एंड वार्ड विभाग में तापीपुरा स्थित कार्यालय में तैनात था.

पत्नी की मेडिकल जांच के लिए छुट्टी मांगी थी
ACB के मुताबिक शिकायतकर्ता भी सूरत महानगरपालिका के वॉच एंड वार्ड विभाग में काम करता है. उसकी पत्नी गर्भवती हैं और गर्भावस्था के दौरान उन्हें नियमित रूप से डॉक्टर और अस्पताल जाना पड़ता था. पत्नी की मेडिकल जरूरतों के चलते कर्मचारी को कई बार ड्यूटी के दौरान उनके साथ अस्पताल जाना पड़ता था.

सम्बंधित ख़बरें

Surat textile market fire
सूरत की टेक्सटाइल मार्केट बिल्डिंग में लगी आग, रेस्क्यू में जुटी फायर ब्रिगेड
Plants that grow from Leaves (Photo: ITG)
डंठल-बीज भूल जाइए! सिर्फ 1 पत्ती से घर में उग जाएंगे ये 5 पौधे
Surat Two Thieves Trapped Inside Factory
'बचाओ-बचाओ...' फैक्ट्री के अंदर फंसे चोरों का VIDEO वायरल
Praful Pansheriya orders inquiry into the incident
पैरासिटामोल की जगह दे दी डायबिटीज की गोली, 5 बच्चे ICU में भर्ती
जवानों की तत्परता से समय पर मिली मदद.(Photo: Screengrab)
पुलिस चौकी में गूंजी किलकारी, जवानों की मदद से महिला ने दिया बच्चे को जन्म

आरोप है कि इसी को लेकर सिक्योरिटी ऑफिसर शैलेष पारेख ने कर्मचारी से 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. कथित तौर पर अधिकारी ने कहा कि रकम देने के बाद उसे ड्यूटी के दौरान बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही उसकी गैरहाजिरी दर्ज नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में कोई मेमो जारी किया जाएगा.

Advertisement

शिकायतकर्ता रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था. इसके बाद उसने पूरे मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी और आरोपी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

ACB ने बिछाया जाल और चेंबर में पकड़ा
शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले की प्राथमिक जांच की. इसके बाद आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई गई. 28 सितंबर 2026 को ACB की टीम ने तय योजना के मुताबिक कार्रवाई शुरू की. 

शिकायतकर्ता आरोपी सिक्योरिटी ऑफिसर के संपर्क में पहुंचा और दोनों के बीच रिश्वत की रकम को लेकर बातचीत हुई. ACB के अनुसार, बातचीत के बाद शैलेष पारेख ने शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार कर ली. जैसे ही उसने रकम अपने कब्जे में ली, पहले से तैयार ACB की टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

चेंबर से बरामद हुई रिश्वत की पूरी रकम
ACB की यह कार्रवाई सूरत महानगरपालिका के तापीपुरा स्थित मुख्य कार्यालय में सिक्योरिटी ऑफिसर के चेंबर में की गई. ट्रैप के दौरान आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी रकम यानी 25 हजार रुपये बरामद कर ली गई.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस पूरे ट्रैप ऑपरेशन को सूरत ग्रामीण ACB पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर एस.डी. धोबी की अगुवाई में अंजाम दिया गया.

Advertisement

क्या पहले भी मांगी थी रिश्वत?
ACB अब मामले की आगे जांच कर रही है. जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी सिक्योरिटी ऑफिसर ने इससे पहले भी महानगरपालिका के किसी कर्मचारी से इसी तरह रिश्वत की मांग की थी.

फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद सूरत महानगरपालिका के वॉच एंड वार्ड विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में 150 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी कांग्रेस! अक्टूबर में फाइनल हो सकता है सीट शेयरिंग का गणित |
    Shardiya Navratri 2026: 10 या 11 अक्टूबर, कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र? नोट करें घटस्थापना का मुहूर्त |
    निज्जर की हत्या, मूसेवाला मर्डर से कनेक्शन, टारगेट पर सलमान खान... FBI वॉन्टेड लिस्ट में शामिल गोल्डी बराड़ की पूरी कुंडली |
    गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए छुट्टी मांगी, बदले में मांग ली 25 हजार की रिश्वत... अधिकारी गिरफ्तार |
    IAS छोड़ने वाली दिव्या मित्तल अब करेंगी राजनीति, बोलीं- लेकिन किसी दल के साथ नहीं |
    How To Make Kadhi Premix: 10 मिनट में बनेगी ढाबा स्टाइल गरमा-गरम कढ़ी, बस 1 बार बनाकर रख लें ये सीक्रेट 'कढ़ी प्रीमिक्स'; जानें तरीका |
    ट्रंप प्रशासन की चुनावी शर्तों पर कोर्ट की रोक... एंटी-टेरर फंड पर लगाई फटकार |
    इंटीमेट सीन्स में हीरो ने लिए मजे, रोमांस करते हुए बहका? एक्ट्रेस बोली- अकेले में... |
    Stock Market Crash Signal: US से जापान तक भूचाल, क्या आज फिर शेयर बाजार में मचेगी तबाही? |
    उज्जैन: शाही मस्जिद का हिस्सा हटाने का काम आज भी जारी, 7 से 8 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया
    Advertisement