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'ट्रेन सामने से आ रही थी...' रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी, भागे लोग, Video Viral

केरल में रेलवे क्रॉसिंग पर एक कार उस वक्त फंस गई, जब सामने से ट्रेन आ रही थी. कार में सवार लोगों को जान बचाने के लिए वाहन छोड़कर भागना पड़ा. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर के फैसले, कार की क्षमता और रेलवे क्रॉसिंग पर जोखिम लेकर रास्ता पार करने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

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X यूजर The Er Doctor ने इसे शेयर किया था(Photos: @TheERDoctor/X)
X यूजर The Er Doctor ने इसे शेयर किया था(Photos: @TheERDoctor/X)

केरल के कन्नूर में 23 सितंबर को एक कार रेलवे ट्रैक पर फंस गई. रेलवे गेट बंद होने के दौरान ट्रैक पार करने की कोशिश में यह वाहन फंस गया था. इसी बीच सामने से ट्रेन भी आ रही थी. जान बचाने के लिए कार में सवार लोग वाहन छोड़कर वहां से भाग निकले. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में एक महिला कार को ट्रैक से निकालने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. वह बार-बार एक्सीलेटर दबाती है, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पाती. लगातार कोशिश करने के दौरान पहियों से धुआं निकलने लगता है.

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक,  इसी बीच पास से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है. खतरा बढ़ता देख महिला और कार में मौजूद दूसरे लोग तुरंत वाहन से बाहर निकल जाते हैं. कार को रेलवे ट्रैक पर ही छोड़ दिया जाता है.

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स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटना कन्नूर के थाझे चोव्वा रेलवे गेट पर हुई. रेलवे गेट बंद होने के दौरान वाहन ट्रैक पर फंस गया था. उस समय कोझिकोड की तरफ से कन्नूर आ रही ट्रेन को भी रेलवे गेट के पास रोकना पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है.

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देखें वीडियो

इसके बाद रेलवे अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मदद से कार को क्रेन के जरिए ट्रैक से हटाया गया. इस घटना के कारण इस रूट पर ट्रेन परिचालन करीब 30 मिनट तक प्रभावित रहा. पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू की है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों का ध्यान खींच रहा है. X यूजर The Er Doctor ने इसे शेयर किया था. वीडियो में कार को ट्रैक पर फंसा और उसके बाद यात्रियों को वाहन छोड़ते देखा जा सकता है.

स्थानीय रिपोर्टों में प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया गया है कि वाहन रेलवे गेट बंद होने से पहले ट्रैक पार करने की कोशिश में फंसा था. हालांकि सोशल मीडिया पर घटना को लेकर अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं.

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