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Kala Chana Soup: रोटी-सब्जी खाने का नहीं है मन? काले चने को पीसकर बनाएं चटपटा हाई प्रोटीन सूप, झटपट बनकर होगा तैयार

Kala Chana Soup: अगर आप भी रोज-रोज दाल रोटी खाकर बोर हो जाते हैं तो फिर कुछ नया ट्राई कीजिए. यहां हम आपको काले चने का चटपटा और प्रोटीन से भरपूर सूप बनाने का तरीका बता रहे हैं जो न केवल आपका पेट भरेगा बल्कि आपको ताकत भी देगा.

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काला चना सूप (Photo: ITG)
काला चना सूप (Photo: ITG)

Kala Chana Soup: अक्सर रात के समय भारी रोटी-सब्जी या दाल-चावल खाने का मन नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसा खाने की इच्छा होती है जो हल्का हो, झटपट बन जाए और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. ऐसे में उबले काले चने को पीसकर बनाया गया यह चटपटा हाई-प्रोटीन सूप आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है.

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर काला चना न सिर्फ पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है बल्कि वजन नियंत्रित करने में भी मददगार होता है. जीरा, लहसुन, हींग और काली मिर्च के तीखे तड़के से तैयार यह सूप स्वाद में इतना लाजवाब होता है कि बच्चे और बड़े दोनों इसे कटोरी भर-भरकर पिएंगे. आइए जानते हैं इस पौष्टिक और स्वादिष्ट सूप को बनाने की बेहद आसान रेसिपी!

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1 कप काले चने (रातभर भिगोए और उबले हुए)

1 बड़ा चम्मच देसी घी या मक्खन

1 छोटा चम्मच जीरा

1/4 छोटा चम्मच हींग

4-5 कलियां लहसुन (बारीक कटी हुई)

1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला

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1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

स्वादानुसार नमक और काला नमक

कटा हुआ हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने की विधि:

उबले हुए काले चने में से 3/4 भाग चने (थौड़ा-सा चने का पानी डालकर) मिक्सी में पीसकर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लें. बाकी बचे 1/4 साबुत उबले चने को अलग रख लें.

एक पैन या कढ़ाई में घी/मक्खन गर्म करें. इसमें जीरा, हींग, बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट तक भूनें ताकि अच्छी खुशबू आने लगे.

अब बारीक कटा प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

अब कढ़ाई में पिसा हुआ काले चने का पेस्ट और साबुत बचे हुए चने डालें. साथ ही भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, सादा नमक और काला नमक मिलाकर अच्छी तरह चलाएं.

इसमें चने का उबला हुआ पानी (या सादा पानी) 2 से 3 कप मिलाएं. सूप को मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दें ताकि सारे मसालों का स्वाद इसमें रच-बस जाए.

सूप गाढ़ा और खुशबूदार हो जाए तो गैस बंद कर दें. ऊपर से ताजा नींबू का रस और हरा धनिया मिलाएं.

गर्मा-गरम चटपटा काला चना सूप बाउल में निकालें और सर्व करें.

---- समाप्त ----
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