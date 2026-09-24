बेटी को कॉलेज बस में छोड़कर लौट रही थी महिला, कार सवारों ने बीच सड़क खींचने की कोशिश, CCTV में कैद वारदात

देहरादून में दिनदहाड़े महिला के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है. रायपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह बेटी को कॉलेज बस के लिए छोड़कर स्कूटी से घर लौट रही महिला को काले रंग की स्विफ्ट कार सवार दो युवकों ने बीच रास्ते रोक लिया. आरोप है कि दोनों ने महिला को जबरन कार में खींचने की कोशिश की. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई.

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जानकारी के मुताबिक, घटना बुधवार सुबह करीब 6:45 बजे की है. महिला अपनी बेटी को कॉलेज जाने वाली बस तक छोड़ने के बाद स्कूटी से वापस घर लौट रही थी. इसी दौरान काले रंग की स्विफ्ट कार में सवार दो युवक वहां पहुंचे और महिला को रोक लिया.

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CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कार रुकने के बाद दोनों युवक नीचे उतरते हैं. इसके बाद वे महिला को पकड़कर कार की तरफ खींचने का प्रयास करते नजर आते हैं. महिला ने विरोध किया और शोर मचाना शुरू कर दिया. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर आने लगे.

शोर मचाया तो कार लेकर भागे आरोपी

लोगों को अपनी तरफ आता देख दोनों युवक मौके से फरार हो गए. घटना के बाद महिला सीधे रायपुर थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देते हुए तहरीर दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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महिला के मुताबिक, वारदात उस वक्त हुई जब वह अकेले स्कूटी से घर की ओर जा रही थी. अचानक कार सवार युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे वाहन के अंदर ले जाने का प्रयास किया. हालांकि, महिला के विरोध और शोर मचाने के बाद आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके.

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पुलिस अब सामने आए CCTV फुटेज को जांच का अहम आधार मानकर आगे बढ़ रही है. रिकॉर्डिंग में कार और उसमें सवार युवकों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. पुलिस अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके.

तीन पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटीं

सीओ रायपुर वंदना वर्मा के मुताबिक, मामले की जांच के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं. टीमें CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हैं. पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

फिलहाल पुलिस काले रंग की स्विफ्ट कार में सवार दोनों युवकों की तलाश कर रही है. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिला को रास्ते में रोकने और उसे जबरन कार में ले जाने की कोशिश के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था.

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पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. महिला की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं.

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