व्हाइट हाउस के बाहर हंगामा, चाइनीज मीडिया और सीक्रेट सर्विस के बीच तीखी बहस, Video

व्हाइट हाउस के बाहर कैमरे थामे फोटोग्राफर के बीच तीखी बहस देखने को मिली है. चीनी फोटोग्राफरों, वाइट हाउस के स्टाफ फोटोग्राफर और सीक्रेट सर्विस के जवानों के बीच माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. विवाद की वजह चीनी फोटोग्राफरों के सेटअप को लेकर बताई जा रही है.

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बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के लिए स्टेट डिनर की मेजबानी करने जा रहे हैं. एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद चीनी राष्ट्रपति का यह पहला अमेरिका दौरा है.

खास बात यह है कि शी जिनपिंग ऐसे समय में अमेरिका पहुंचे हैं, जब व्यापार, AI, ईरान के साथ युद्ध और ताइवान जैसे मुद्दों को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव कायम है.

इस बीच चीनी के राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर अमेरिका की राजनीति में विरोध भी देखने को मिला. सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष सीनेटर रोजर विकर ने कहा कि चीन और शी जिनपिंग के साथ गंभीर मुद्दों को देखते हुए ट्रंप को उन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए था.

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विकर ने कहा कि डिनर के दौरान बातचीत में ट्रंप को चीन के भारी सैन्य विस्तार और ईरान को दिए जा रहे समर्थन जैसे मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए.

वहीं, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बचाव करते हुए बताया कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और ताकतवर सेनाएं हैं, इसलिए उच्च स्तर पर संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है.

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