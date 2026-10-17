दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए अमरदीप ग्रेवाल, ED कर रही जांच

अमरदीप सिंह ग्रेवाल को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) उनसे जुड़े मामले की जांच कर रहा है. हालांकि, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमरदीप ग्रेवाल को दिल्ली एयरपोर्ट पर ED ने पकड़ा है. मजीठिया के मुताबिक, ग्रेवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी के करीबी रिश्तेदार हैं.

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बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया कि ग्रेवाल का नाम 5 करोड़ रुपये के कथित सौदे से जुड़ा है. मजीठिया ने यह भी दावा किया कि ED की पूछताछ में इस मामले से जुड़े अन्य लोगों और कथित लेनदेन को लेकर जानकारी सामने आ सकती है.

Sources ❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️ Jugni’s brother in law Amardeep Grewal, accused in the ₹5 crore deal, detained! Arrest May follow!! Toon toon 📣 👉 ED nabbed him at Delhi airport. Look Out Circular was already issued. 👉 ED interrogation may now unravel the Jugni and Jugnu mystery! सूत्र❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️👇 जुगनी की 5 करोड़ में टूं-टूं करवाने वाला जीजा अमरदीप ग्रेवाल को पकड़ा! 👉 दिल्ली एयरपोर्ट पर ED ने दबोचा, लुक आउट नोटिस पहले ही जारी था। 👉 अब ED की पूछताछ में जुगनी और जुगनू के सारे भेद खुलेंगे! ਸੂਤਰ❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️👇 👉ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ! 👉DELHI AIRPORT ਤੇ ED ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ❗️❗️ 👉ਹੁਣ ED ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜੁਗਨੀ ਅਤੇ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ! @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india — Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 17, 2026

मजीठिया ने अपनी पोस्ट में अमरदीप ग्रेवाल को 'जुगनी का जीजा' बताते हुए कई सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि ग्रेवाल को लेकर पहले से LOC जारी था और अब ED की पूछताछ से मामले की कड़ियां सामने आ सकती हैं.

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फिलहाल, इस मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. अमरदीप ग्रेवाल की ओर से भी इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ED की जांच और पूछताछ के बाद ही मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी.

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