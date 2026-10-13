पंजाब में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की गोली मार कर हत्या, बहस और फायरिंग का VIDEO भी आया सामने

पंजाब के मनसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की आज सुबह गोली मार कर हत्या कर दी गई. परविंदर झोटा पंजाब में नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री का मुद्दा उठाते थे. पंजाब में गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

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पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पंजाब की कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि परविंदर सिंह झोटा ने पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके प्रयासों का समर्थन नहीं किया.

शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए. पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया कि वे कार्रवाई करने के लिए आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं.

किस दिशा में जा रहा पंजाब: मजीठिया

शिरोमणि अकली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस मामले में भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने नशा-विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की हत्या का जिक्र करते हुए दावा किया कि वह अपने कैमरे पर ड्रग डीलर्स को दिखा रहा था, तभी चिट्टा बेचने वाले मेडिकल शॉप के मालिक ने उसे गोली मार दी.

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👉 Live Murder of Anti Drug Activist Parvinder Jhotta, he was showing drug dealers live on his camera when he was shot dead by Medical shop owner who deals in selling Chitta 👉 Parvinder Jhotta, who was fighting against the drug menace in Mansa, was shot at and subsequently died. 👉 The Chief Minister is being questioned about chitta (heroin) even at his own public events. 👉 Whether it is Mohanjit Sheron or Gulzar Singh, voices against drugs are growing louder across Punjab. 👉 So far this year, five police personnel have been shot dead. Where is Punjab heading? 👉 But the agents of the so called “Guru Dokhi” want to silence these voices. This is the state Punjab has been reduced to! ⚠️ LIVE MURDER ❗️ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ❗️ 👉 ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਲਾਇਵ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ! medical ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ❗️❗️ 👉 ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 👉 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 👉 ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 👉 ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ? 👉 ਪਰ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ! @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india — Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 13, 2026

मजीठिया ने परविंदर झोटा की हत्या को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में चिट्टे को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि मोहनजीत शेरॉन और गुलजार सिंह समेत पंजाब में कई लोग नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. मजीठिया ने दावा किया कि इस साल अब तक पांच पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पंजाब किस दिशा में जा रहा है?

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