scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की गोली मार कर हत्या, बहस और फायरिंग का VIDEO भी आया सामने

पंजाब के मनसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की आज सुबह गोली मार क हत्या कर दी गई. परविंदर झोटा पंजाब में नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री का मुद्दा उठाते थे.

Advertisement
X

पंजाब के मनसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की आज सुबह गोली मार कर हत्या कर दी गई. परविंदर झोटा पंजाब में नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री का मुद्दा उठाते थे. पंजाब में गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने भगवंत मान सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पंजाब की कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि परविंदर सिंह झोटा ने पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके प्रयासों का समर्थन नहीं किया. 

शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए. पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया कि वे कार्रवाई करने के लिए आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं. 

किस दिशा में जा रहा पंजाब: मजीठिया
शिरोमणि अकली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस मामले में भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने नशा-विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की हत्या का जिक्र करते हुए दावा किया कि वह अपने कैमरे पर ड्रग डीलर्स को दिखा रहा था, तभी चिट्टा बेचने वाले मेडिकल शॉप के मालिक ने उसे गोली मार दी.

Advertisement

 

मजीठिया ने परविंदर झोटा की हत्या को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में चिट्टे को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि मोहनजीत शेरॉन और गुलजार सिंह समेत पंजाब में कई लोग नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. मजीठिया ने दावा किया कि इस साल अब तक पांच पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पंजाब किस दिशा में जा रहा है?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तो कौन खड़ा होगा साथ में? अखिलेश यादव के 'चवन्नी' वाले तंज पर जयंत चौधरी का तीखा वार |
    तीन, चार या पांच... नियमों के हिसाब से ई-रिक्शा में कितने लोग बैठ सकते हैं? |
    हिरासत में लिए गए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सौरव दास और आशुतोष रांका |
    7.7 का भूकंप और उसके बाद 200 से ज्यादा झटके, पनामा का हाल बेहाल |
    माता त्रिपुर सुंदरी की क्या है मह‍िमा और पूजा व‍िधान? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    Mr Faisu Umrah with Wife: मदीना में निकाह, हनीमून छोड़ उमराह पर निकले फैजू, बुर्के में दिखी नई दुल्हन, छिपाया चेहरा |
    EPFO का ₹25,000 वेज लिमिट पर अपडेट, बताया पेंशन कटौती के लिए कौन एलिजिबल |
    Dhanteras 2026: 6 या 7 नवंबर धनतेरस कब है? जानें सही तिथि और खरीदारी-पूजा का शुभ मुहूर्त |
    पंजाब में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की गोली मार कर हत्या, बहस और फायरिंग का VIDEO भी आया सामने |
    नवरात्रि पर सीएम योगी का संदेश, महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए समर्पित है सरकार
    Advertisement