खंभे पर चढ़कर CM भगवंत मान का होर्डिंग उतार रहा था युवक, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया, पलभर में मौत

पंजाब के लुधियाना में नशे के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. जमालपुर के चंडीगढ़ रोड पर धरने में शामिल 22 वर्षीय युवक जशनदीप सिंह की करंट लगने से मौत हो गई. बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान युवक खंभे पर चढ़कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का होर्डिंग उतार रहा था. इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद लोहे की रॉड ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की तारों से टकरा गई. तेज करंट लगते ही युवक खंभे से नीचे गिर पड़ा. हादसे के बाद धरने में मौजूद लोग और पुलिसकर्मी युवक को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने हादसे को लेकर प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए हैं. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक खंभे पर चढ़कर होर्डिंग उतारता दिखाई दे रहा है.

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जानकारी के मुताबिक, जशनदीप सिंह एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में आयोजित पंजाब बंद के दौरान लुधियाना में नशे के खिलाफ दिए जा रहे धरने में शामिल होने पहुंचा था. इसी दौरान यह हादसा हो गया. मृतक के भाई सतनाम सिंह ने बताया कि जशनदीप उनका चचेरा भाई था. वह धरने में शामिल होने के लिए आया था. सतनाम के मुताबिक, जशनदीप प्रदर्शन में मौजूद था, तभी अचानक उसे करंट लग गया. इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सतनाम ने कहा कि जशनदीप केवल धरने में शामिल होने आया था. परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि प्रदर्शन के दौरान इस तरह का हादसा हो जाएगा. घटना के बाद परिवार में दुख का माहौल है.

लोहे की रॉड हाईटेंशन तार से टकराई

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बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान जशनदीप खंभे पर चढ़ा था. वह वहां लगा होर्डिंग उतार रहा था. इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद लोहे की रॉड ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की तारों के संपर्क में आ गई. इसके बाद उसे जोरदार करंट लगा और वह नीचे गिर गया. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को उठाया और अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की. प्रदर्शनकारियों और पुलिस पार्टी की मदद से उसे फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद हादसे को लेकर चर्चा हो रही है. वीडियो में युवक खंभे पर चढ़कर होर्डिंग उतारता नजर आ रहा है. हादसे ने धरने में शामिल लोगों को भी झकझोर दिया.

जशनदीप की मौत के बाद उसके भाई सतनाम सिंह ने बिजली की तारों और सड़क किनारे मौजूद व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. उसने कहा कि सड़कों पर बिजली की तारों और व्यवस्था की स्थिति से सभी परिचित हैं. उसके मुताबिक, धरने में शामिल होने आए जशनदीप के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था. जब सतनाम से मुख्यमंत्री भगवंत मान के होर्डिंग को उतारने को लेकर सवाल किया गया, तो उसने कहा कि लोग बहुत कुछ कहते हैं. उसने सवाल उठाया कि जशनदीप भगवंत मान का बोर्ड क्यों उतारता. सतनाम के मुताबिक, वे लोग केवल धरने में शामिल होने आए थे और उन्हें नहीं पता था कि वहां ऐसा हादसा हो जाएगा. परिजनों ने घटना के बाद प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. परिवार के लिए यह हादसा बड़ा सदमा है. 22 साल के जशनदीप की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है.

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घटना को लेकर डीसीपी रोलर गुरसेवक सिंह ने बताया कि हादसा चंडीगढ़ रोड पर हुआ. उन्होंने कहा कि कांडीयाना खुर्द का रहने वाला जशनप्रीत सिंह प्रदर्शन में हिस्सा लेने आया था. इसी दौरान उसका हाथ खंभे और बिजली की लाइव तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसे करंट लग गया. डीसीपी के मुताबिक, करंट लगने के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस पार्टी की मदद से युवक को फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी ने हादसे की जानकारी देते हुए युवक की मौत की पुष्टि की. घटना के बाद धरने में मौजूद लोगों और परिवार के बीच शोक का माहौल है.

एक धरना, एक हादसा और परिवार की जिंदगी में छाया मातम

नशे के खिलाफ आयोजित धरने में शामिल होने पहुंचे जशनदीप सिंह की मौत ने परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है. जिस युवक के लिए यह दिन एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का था, वही दिन उसके परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन गया. खंभे पर चढ़कर होर्डिंग उतारते समय लोहे की रॉड का हाईटेंशन तार से टकराना हादसे की वजह बना. करंट लगने के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. इस घटना का वीडियो सामने आया है और परिवार ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. डीसीपी गुरसेवक सिंह ने बताया कि युवक को पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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