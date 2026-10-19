जबरन पकड़ा, बैड टच किया और Kiss की कोशिश, लुधियाना के प्राइवेट स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़

पंजाब के लुधियाना में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर 16 साल की छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. छात्रा की शिकायत के मुताबिक स्कूल में तैनात प्यून ने उसे कार्यालय में अकेला पाकर गलत तरीके से छुआ और जबरन किस करने की कोशिश की. घटना स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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किताब लेने ऑफिस गई थी छात्रा

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक छात्रा को उसकी टीचर ने किताब लेने के लिए स्कूल के कार्यालय में भेजा था. वह वहां किताब तलाश रही थी, तभी स्कूल में काम करने वाला प्यून प्रिंस कमरे में पहुंचा. आरोप है कि शुरुआत में उसने छात्रा को किताब ढूंढने में मदद की.

शिकायत के अनुसार जब छात्रा किताब लेकर वहां से जाने लगी, तभी आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और जबरन किस किया. इस घटना से छात्रा घबरा गई और वहां से चली गई. बाद में उसने अपने परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

परिजनों की शिकायत के आधार पर लुधियाना के थाना टिब्बा में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी प्यून प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है. उसे रविवार को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और परिसर में निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं. नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए. उसकी तस्वीर, नाम या पहचान बताने वाली किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से बचना जरूरी है.

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