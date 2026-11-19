पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह 21 नवंबर को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतसर पहुंचेंगे. उनकी दादी माता चरण कौर का निधन 8 नवंबर को हुआ था. अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पुलिस सुरक्षा में लाया जाएगा. इस यात्रा के लिए परिवार ने पुलिस के सरकारी खाते में 10 लाख रुपये जमा कराए हैं.

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अमृतपाल के साथ पांच पुलिसकर्मी भी आएंगे. सभी छह लोगों के आने-जाने के टिकट बुक हो चुके हैं. इन पर कुल 7 लाख 84 हजार रुपये खर्च होंगे. अदालत ने अमृतपाल को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तीन घंटे का समय दिया है.

डिब्रूगढ़ पहुंची पुलिस टीम

अमृतपाल को अमृतसर लाने के लिए DSP की अगुवाई में पांच पुलिसकर्मियों की टीम डिब्रूगढ़ पहुंच गई है. यह टीम 21 नवंबर को उन्हें लेकर अमृतसर पहुंचेगी. पुलिस प्रशासन परिवार के साथ मिलकर सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है.

माता चरण कौर का अंतिम संस्कार श्मशान घाट की जगह परिवार के खेतों में होगा. अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने बताया कि अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में संगत के पहुंचने की उम्मीद है. इसी वजह से खुले खेतों में अंतिम रस्में करने का फैसला लिया गया है. यहां लोगों के लिए पार्किंग, लंगर और आने-जाने की व्यवस्था की जाएगी. उनके मुताबिक, पुलिस प्रशासन अलग-अलग जगहों का जायजा ले रहा है. उन्होंने दूर-दराज से आने वाली संगत से शांतिपूर्वक पहुंचने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.

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पहले भी नहीं पहुंच सके थे अमृतपाल

इससे पहले अदालत ने अमृतपाल को 14 नवंबर को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे की अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब पहुंचने में देरी के कारण वह तय समय पर अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा नहीं पहुंच सके. इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया. 16 नवंबर को अमृतपाल की लीगल टीम ने अदालत में याचिका दाखिल कर 21, 22 और 23 नवंबर के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी.

2023 से जेल में बंद हैं अमृतपाल

अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनके संगठन 'वारिस पंजाब दे' के खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. पहले जारी आदेश के मुताबिक, उन्हें पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यात्रा करनी थी. इस यात्रा का खर्च भी परिवार को ही उठाना था. मीडिया से बात करने और परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने पर भी पाबंदी थी.



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