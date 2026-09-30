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प्यार लेकिन पर्सनल स्पेस भी! रिश्तों को नए तरीके से देख रही है Gen Z!

बदलती पीढ़ी के साथ प्यार करने के तरीके में भी कई बदलाव आए है. जेन जी ने यहां भी गेम को पूरी तरह बदल दिया है और पर्सनल स्पेस को अपने लाइफ में बहुत स्पेस दिया है. एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद जेन जी खुद को भूलना नहीं चाहती बल्कि अपने पर्सनल स्पेस की डिमांड करती है.

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जेन जी के रिश्तों में पर्सनल स्पेस क्यों रखता है इतना मायने?
जेन जी के रिश्तों में पर्सनल स्पेस क्यों रखता है इतना मायने?

हर पीढ़ी का प्यार करने का एक अपना अंदाज और तरीका रहा है. और बीतते वक्त के साथ इन तरीकों में बहुत बदलाव देखने को मिला है. चाहे वो लोगों के प्यार करने के तरीके को लेकर हो, रिश्ते में रहने को लेकर हो या फिर टूटते रिश्ते की हो. समाज में बढ़ते बदलाव के साथ प्यार करने के तरीके में भी बहुत बदलाव आया. और जब जेन जी के प्यार करने और रिश्ते निभाने की बात आई तो ये यहां भी वे बखूबी अपने ढंग से इसे निभा रहे है. 

बात जब इस पीढ़ी की आती है तो लोगों के दिमाग में लगभग पहला विचार बदलाव का ही होता है और हो भी क्यों ना? जेन जी हमेशा से चले आ रही धारणाओं को तोड़कर उसको बेहतर के लिए बदलने में यकीन रखते है. प्यार के मामले में भी Gen Z ने कुछ ऐसा ही किया है. एक पूरी पीढ़ी का ये मानना था कि जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते है खुद को पूरी तरह भूल कर करते है और इसी में पुरानी पीढ़ियों ने यकीन भी किया. लेकिन ये आइडिया क्या सच में सही था? जेन जी के हिसाब से नहीं.

जेन जी प्यार और रिलेशनशिप को अलग तरीके से देखती  है. उसके लिए जब वो किसी को प्यार करती है तो खुद को भूलकर नहीं करना चाहती. इसलिए जेन जी के रिलेशनशिप में एक शब्द बहुत कॉमन है और वो शब्द है 'पर्सनल स्पेस'. यानी खुद से खुद के रिश्ता ये खुद के लिए वक्त निकालना. आज का जेन जी यकीन करता है कि वो एक व्यक्ति से प्यार तो करेगा और रिश्ता भी अच्छे से निभाएगा लेकिन बात जब उसके खुद के पर्सनल स्पेस की होगी तो वो अपने पार्टनर को ये बोलने से नहीं कतराएगा कि उसे उसका पर्सनल स्पेस चाहिए. 

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पुरानी फिल्मों में खुद को पूरी तरह मिटाकर प्यार करने का कॉन्सेप्ट चलता था लेकिन जेन जी कहां किसी दूसरे को प्यार करने के लिए खुद को पूरी तरह भूलने की क्या जरुरत है. आज का युवा प्यार करना चाहता है लेकिन उसे अपना स्पेस भी चाहिए.  

जेन जी खुद की आजादी और पर्सनल लाइफ से बहुत प्यार है वो किसी भी तरीके से या किसी भी रिश्ते में अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते. और इसीलिए एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो अपने करियर, दोस्त, फैमिली के अलावा अपने लिए भी ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालने की कोशिश करते है. जेन जी का ये पर्सनल स्पेस वाला कॉनसेप्ट सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है बल्कि परिवार और अपने करियर में भी जेन जी अपने लिए प्राइवेसी या पर्सनल वक्त और स्पेस चाहती है. 

जेन जी मानती है कि हर जगह साथ घूमना या 24 घंटे साथ रहने सच्चे प्यार की निशानी नहीं होती. एक रिलेशनशिप में साथ रहने के बाद भी दो लोगों की अपनी अलग-अलग पसंद हो सकती है और दोनों लाइफ को अपनेअपने हिसाब से जी सकते है. अलग-अलग इच्छाएं रखना, अकेला घूमना या अपने हिसाब से वक्त बिताना रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता. 

ये पीढ़ी मानती है कि रिश्ते में एक दूसरे को पूरा करने से जरूरी एक दूसरे का साथ देना है. पहले कहा जाता था 'तुम मुझे पूरा करते हो' (You complete me). लेकिन अब सोच ये है कि 'मेरी अपनी एक जिंदगी है, तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है, और हम एक-दूसरे के साथ रहकर इस जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं.'
 

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