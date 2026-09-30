scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ताउम्र कुंवारे रहेंगे शहजाद पूनावाला, ब्रेकअप ने तोड़ा दिल, गर्लफ्रेंड संग शादी न होने का पछतावा

शहजाद पूनावाला का भी प्यार में दिल टूटा है. कॉलेज के दिनों में उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी करने से मना कर दिया. इन दिनों वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 में दिख रहे हैं.

Advertisement
X
शहजाद पूनावाला ने कही दिल की बात (Photo: Instagram @shehzadpoonawalla)
शहजाद पूनावाला ने कही दिल की बात (Photo: Instagram @shehzadpoonawalla)

रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 की वजह से शहजाद पूनावाला को लेकर इंटरनेट पर बज बना हुआ है. उनकी दमदार पर्सनैलिटी को अब शोबिज में देखा जा रहा है. न्यूज चैनल डिबेट में तेज तर्रार दिखने वाले शहजाद टीवी रियलिटी शो में भी अपने तीखे तेवर दिखा रहे हैं. शहजाद ने शो में जाने से पहले एक पॉडकास्ट में अपने टूटे दिल का हाल बयां किया था.

शहजाद कब करेंगे शादी?
उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्हें किसी लड़की से प्यार हुआ था. लेकिन उनकी मोहब्बत अधूरी ही रह गई. इसके बाद से शहजाद ने प्यार के चक्करों से खुद को दूर किया. उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया है. पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने द अमन पॉडकास्ट में प्यार के बारे में सवाल किए जाने पर कहा- छोड़िए, वो गलियां हम छोड़ आए हैं. मुझे भी प्यार हुआ था. जब इंसान है तो दिल है, दिल है तो प्यार है. मेरा प्यार कभी मुकम्मल नहीं हुआ. मैं कहानी तो बता नहीं सकता. लेकिन इतना जरूर है वो असंभव प्यार था.

शहजाद ने आगे कहा- कॉलेज के दिनों में वो प्यार हुआ था. अगर मैं शादी करता तो उसी से करता. लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई. वो चैप्टर बंद हुआ, किस्सा और प्यार का डिपार्टमेंट लॉक हो गया. उसके बाद से ये सब नहीं किया. शहजाद ने बताया कि उन्हें कभी शादी नहीं करनी है. वो कहते हैं- मैं संघ के बाहर का प्रचारक हूं. मैं विचारक हूं. मेरी लाइफस्टाइल वैसी ही है. हालांकि मैं थोड़े मॉर्डन कपड़े पहन लेता हूं. संघ में सिंपल लिविंग, उच्च विचार, राष्ट्र के प्रति समर्पण, संगठन या विषय-विचार पहले... ये सोच ही जीने का तरीका है. 

सम्बंधित ख़बरें

shehzad poonawalla, swara bhaskar fight
'TRP के लिए जौहर को किया बदनाम', स्वरा पर भड़के शहजाद पूनावाला
shehzad
राजनीतिक अखाड़ा बना सहवाग का शो, शहजाद खेल रहे सियासी गेम!
shehzad poonawalla
शहजाद पूनावाला संग हाथापाई, जमीन पर पटका, टीम बोली- अटैक हुआ
sara gurpal rise and fall career
'राइज एंड फॉल' शो में सारा गुरपाल का बड़ा खुलासा!
swara bhaskar-Siwet-tomar
'जौहर कमेंट के लिए राजपूतों से माफी मांगेंगी स्वरा', बोले सिवेत तोमर
Advertisement

शहजाद पूनावाला सालों तक राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा रहें. पहले कांग्रेस के साथ रहे. फिर उन्होंने बीजेपी से नाता जोड़ा. बीजेपी के प्रवक्ता के पद पर वो कार्यरत रहे. राइज एंड फॉल 2 में आने से पहले उन्होंने सभी राजनीतिक पदों से इस्तीफा दिया है. शहजाद के मुताबिक, उन्होंने भले ही बीजेपी छोड़ी है, लेकिन वो अभी भी पार्टी की विचारधारा के साथ हैं और हमेशा रहेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिका में राजमिस्त्री की सैलरी कितनी? भारत की 700 रुपये दिहाड़ी से ऐसे समझें पूरा हिसाब |
    पार्टी के विधायक कितने वफादार? यूपी चुनावों से पहले दो चरणों में टेस्ट करेगी SP-BJP और कांग्रेस |
    पिता NDA से राज्यसभा सांसद, बेटा सपा कैंडिडेट... कौन हैं उद्योगपति धनराज नथवानी? |
    महाराष्ट्र FDA के नोटिस पर शाहरुख, टाइगर और अजय की बढ़ी मुश्किलें! |
    ‘अजब चोर, गजब चोरी’... POLICE लिखी कार में आया, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से पौधा उखाड़कर हुआ फरार! |
    ईरान के पास सबसे ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल! ये हैं दुनिया की टॉप 10 हाइपरसोनिक हथियार |
    ATM Rule Change: SBI खाताधारकों के लिए अलर्ट, कल से बदल जाएगा ये नियम |
    INDIA Bloc Meeting Live: INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले राजनीति तेज, विपक्षी नेताओं के खिलाफ पोस्टर्स लगे |
    प्रज्ञान ओझा बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद संभाल सकते हैं जिम्मेदारी |
    Atte Ka Halwa: हर बार सूजी का हलवा खाना छोड़िए, घर में रखे गेहूं के आटे और देसी घी से बनाएं दानेदार और रसीला हलवा, खुशबू से भर जाएगा घर
    Advertisement