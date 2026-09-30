ताउम्र कुंवारे रहेंगे शहजाद पूनावाला, ब्रेकअप ने तोड़ा दिल, गर्लफ्रेंड संग शादी न होने का पछतावा

रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 की वजह से शहजाद पूनावाला को लेकर इंटरनेट पर बज बना हुआ है. उनकी दमदार पर्सनैलिटी को अब शोबिज में देखा जा रहा है. न्यूज चैनल डिबेट में तेज तर्रार दिखने वाले शहजाद टीवी रियलिटी शो में भी अपने तीखे तेवर दिखा रहे हैं. शहजाद ने शो में जाने से पहले एक पॉडकास्ट में अपने टूटे दिल का हाल बयां किया था.

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शहजाद कब करेंगे शादी?

उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्हें किसी लड़की से प्यार हुआ था. लेकिन उनकी मोहब्बत अधूरी ही रह गई. इसके बाद से शहजाद ने प्यार के चक्करों से खुद को दूर किया. उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया है. पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने द अमन पॉडकास्ट में प्यार के बारे में सवाल किए जाने पर कहा- छोड़िए, वो गलियां हम छोड़ आए हैं. मुझे भी प्यार हुआ था. जब इंसान है तो दिल है, दिल है तो प्यार है. मेरा प्यार कभी मुकम्मल नहीं हुआ. मैं कहानी तो बता नहीं सकता. लेकिन इतना जरूर है वो असंभव प्यार था.

शहजाद ने आगे कहा- कॉलेज के दिनों में वो प्यार हुआ था. अगर मैं शादी करता तो उसी से करता. लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई. वो चैप्टर बंद हुआ, किस्सा और प्यार का डिपार्टमेंट लॉक हो गया. उसके बाद से ये सब नहीं किया. शहजाद ने बताया कि उन्हें कभी शादी नहीं करनी है. वो कहते हैं- मैं संघ के बाहर का प्रचारक हूं. मैं विचारक हूं. मेरी लाइफस्टाइल वैसी ही है. हालांकि मैं थोड़े मॉर्डन कपड़े पहन लेता हूं. संघ में सिंपल लिविंग, उच्च विचार, राष्ट्र के प्रति समर्पण, संगठन या विषय-विचार पहले... ये सोच ही जीने का तरीका है.

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शहजाद पूनावाला सालों तक राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा रहें. पहले कांग्रेस के साथ रहे. फिर उन्होंने बीजेपी से नाता जोड़ा. बीजेपी के प्रवक्ता के पद पर वो कार्यरत रहे. राइज एंड फॉल 2 में आने से पहले उन्होंने सभी राजनीतिक पदों से इस्तीफा दिया है. शहजाद के मुताबिक, उन्होंने भले ही बीजेपी छोड़ी है, लेकिन वो अभी भी पार्टी की विचारधारा के साथ हैं और हमेशा रहेंगे.

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