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BB20: 'तुझे मार दूंगा', काजी को पीटने के लिए दौड़े 'पंचायत' के दामाद जी! जमीन पर गिरे, चीखीं आम्रपाली दुबे

बिग बॉस सीजन 20 के पहले कैप्टेंसी टास्क में काजी तौकीर का एग्रेशन दिखा. आसिफ खान के साथ उनकी तू तू, मैं मैं हुई है. फैंस का कहना है शो में अब मजा आ रहा है.

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काजी-आसिफ के बीच हुई धक्का-मुक्की (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
काजी-आसिफ के बीच हुई धक्का-मुक्की (Photo: Instagram @jiohotstarreality)

बिग बॉस सीजन 20 शुरुआत में बोर कर रहा था. लेकिन तीसरे दिन से शो में रोमांच आने लगा है. बिग बॉस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं. पहले कैप्टेंसी टास्क के दौरान बड़ा बवाल हो गया है. अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, इसमें काजी तौकीर सब पर भारी पड़े हैं. उनकी आम्रपाली दुबे और आसिफ खान संग लड़ाई हुई है.

बिग बॉस हाउस में हंगामा
कैप्टेंसी के 3 दावेदार हैं जिसमें गुल्लू, आसिफ खान और यंग DSA शामिल हैं. बिग बॉस ने तीनों को एक टास्क दिया है. जो जीतेगा वो बीबी 20 का पहला कैप्टन बनेगा. इस टास्क में सभी अपने फेवरेट को सपोर्ट कर रहे हैं. टास्क के दौरान काजी तौकीर एग्रेसिव मोड में दिखे.

काजी टास्क में रैपर यंग को सपोर्ट कर रहे हैं. उनके बॉक्स को बचाने के लिए काजी पूरे घर से भिड़ गए हैं. काजी की आसिफ खान, कनिका मान और आम्रपाली दुबे से फाइट होती है. सभी काजी को ताना मारते हैं. लेकिन वो रैपर यंग के बॉक्स के पास किसी को आने नहीं देते. पूरे घर का माहौल इंटेंस हो चुका है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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काजी और आम्रपाली के बीच धक्का मुक्की होती है. काजी पर पंचायत फेम आसिफ भड़कते हैं. वो गुस्से में काजी को धमकी देते हुए कहते हैं- तमीज में रह, मार दूंगा. धक्का मुक्की में आसिफ नीचे गिर जाते हैं. वो काजी की तरफ दौड़कर आते हैं. आम्रपाली ने काजी को टास्क की सबसे घटिया एनर्जी बताया. काजी का टास्क में फायर अवतार देख उनके फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. इंटरनेट पर काजी के गेम और उनकी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी की तारीफ हो रही है.  

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बिग बॉस फैनक्लब के मुताबिक, इस टास्क के विनर यंग डीएसए बने हैं. वो बीबी हाउस के पहले कैप्टन होंगे. काजी की बात करें तो वो पहले दिन से गेम को मजेदार बनाए हुए हैं. उनकी गेम में हरकतें वीयर्ड जरूर है लेकिन वो एंटरटेनिंग भी हैं. काजी को फैंस ने फेम गुरुकुल में देखा था. वो इस शो के विनर बने थे. अब 20 साल बाद वो स्क्रीन पर लौटे हैं. ये उनका बिग कमबैक है. देखना होगा बिग बॉस उनके करियर के लिए कितना असरदार साबित होता है.

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