'संजय निषाद धरना करें, हम भी देंगे साथ' आरक्षण पर ओपी राजभर की दो टूक

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आरक्षण और 2027 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है वे भी संजय निषाद की तरह आरक्षण के पक्षधर हैं. उन्होंने साफ किया है कि वे सरकार के खिलाफ नहीं हैं लेकिन अपने समाज की मांगों को मजबूती से रखना चाहते हैं.

और पढ़ें

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के आरक्षण वाले बयान का समर्थन करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि आरक्षण मिलना ही चाहिए. उनका कहना है कि वे भी निषाद की तरह आरक्षण के पक्षधर हैं. अगर वे(संजय निषाद) अनशन, धरना देंगे तो वे भी दाहिना हाथ बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे.

ओमप्रकाश राजभर ने सीट बंटवारे पर भी बात की. उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है. राजभर का कहना है कि उनका लक्ष्य NDA गठबंधन को जीत दिलाना है, जो भी सीटें मिलेंगी उसपर वे मजबूती से लड़ेंगे. उन्होंने दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर NDA में कोई विवाद नहीं है.

राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है. अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 'बच्चा चच्चा को कैसे मनाएगा इसके बारे में सोचें'. उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तो बच्चा और चच्चा ने मिलकर तमाम अपराधी, माफिया, लूटेरे, गुंडे सब पैदा किए. उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव को इन्हें संभालने के बारे में सोचना चाहिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'कहीं देर न हो जाए...', निषाद आरक्षण के मुद्दे पर संजय निषाद ने बीजेपी को दी चेतावनी?

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओ.पी. राजभर ने कहा कि पहले कांग्रेस और सपा अपना आपसी झगड़ा सुलझाएं. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए देखा कि कांग्रेस नेता राजेंद्र गौतम 201 सीटें मांग रहे हैं. वहीं, इमरान मसूद और आशु मलिक की लड़ाई का भी उन्होंने जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा में आपसी द्वंद्व चल रहा है. उनका कहना है कि न सपा पीछे हटने को तैयार है और न ही कांग्रेस. ऐसे में दोनों के बीच लड़ाई चल रही है.

ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ती रहेगी, जबकि 2027 में NDA दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

---- समाप्त ----