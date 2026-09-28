प्रसाद खाते ही बिगड़ी 9 लोगों की तबीयत! बिहार में अनंत पूजा का ठेकुआ खाने से 65 साल की महिला की मौत, 7 पोते-पोती भर्ती

बिहार के खगड़िया जिले से एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. चौथम थाना इलाके के हरदिया गांव में अनंत पूजा के प्रसाद के रूप में बना पकवान (ठेकुआ) एक ही परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ. ठेकुआ खाने से परिवार के कुल 9 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. वहीं परिवार के अन्य 8 सदस्यों (7 पोता-पोती और 1 बहू) का इलाज सदर अस्पताल में जारी है.

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घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि गांव निवासी सज्जन यादव के घर में अनंत पूजा के अवसर पर प्रसाद के लिए ठेकुआ (पारंपरिक पकवान) बनाया गया था. शनिवार को परिवार के सभी सदस्यों ने यह ठेकुआ खाया. प्रसाद खाने के कुछ ही देर बाद एक-एक कर सभी लोगों को उल्टी, तेज सिरदर्द और पेट में ऐंठन की शिकायत होने लगी.

शुरुआत में परिजनों ने स्थानीय स्तर पर घर में ही सभी का उपचार कराने का प्रयास किया. लेकिन जब सज्जन यादव की 65 वर्षीया मां मैनकी देवी की हालत ज्यादा बिगड़ गई, तब प्रशासन को मामले की सूचना दी गई.

PHC में महिला की मौत, FSL की टीम ने एकत्र किए सैंपल



सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम ने सभी बीमारों को तत्काल चौथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद मैनकी देवी की मौत हो गई. स्थिति को देखते हुए अन्य गंभीर रूप से बीमार परिजनों को खगड़िया सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को मौके पर बुलाया. FSL टीम ने घटनास्थल का गहन मुआयना किया और पूजा के लिए बने ठेकुआ तथा उपयोग की गई सामग्रियों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए हैं. देखें VIDEO:-

अस्पताल प्रशासन और पुलिस का बयान



चौथम PHC के प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि यह साफ रूप से फूड प्वाइजनिंग का मामला है. एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई है, जबकि परिवार के बाकी 8 लोग फिलहाल खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है.

वहीं चौथम थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष मनोज राम ने बताया, ''घटनास्थल की जांच के लिए FSL टीम को बुलाया गया था, जिसने आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. मृतका के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.''

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