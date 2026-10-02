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सुबह-सुबह 3 भीषण हादसे से हड़कंप... महाराष्ट्र में 7 तो गोरखपुर में 4 मौतें, कैंची धाम जाने वाली बस भी पलटी

लगातार सामने आए तीन हादसों से एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. अमरावती, हापुड़, और गोरखपुर में हुए इन सड़क हादसों में कुल 11 लोगों की मौत हुई है. अब पुलिस जांच के आधार पर ही यह साफ होगा कि इन हादसों के पीछे की वजह क्या थी.

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हादसों से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है (Photo-ITG)
हादसों से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है (Photo-ITG)

आज देशभर में अलग-अलग जगहों पर हुए तीन बड़े सड़क हादसों ने कई परिवारों को तोड़ कर रख दिया. सफर पर निकले लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनका आखिरी सफर साबित होगा. महाराष्ट्र के अमरावती में ट्रक और श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो पिकअप की जोरदार टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 घायल हो गए.

वहीं हापुड़ में दिल्ली से कैंचीधाम जा रही तेज रफ्तार ट्रैवलर बस पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु जख्मी हुए. उधर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में 4 यात्रियों की जान चली गई. 

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में समृद्धि महामार्ग पर चैनल नंबर 97 के पास यह भीषण हादसा हुआ. बुलढाणा के शेगांव से श्रद्धालु दुर्गादेवी लेकर वर्धा जा रहे थे. इसी दौरान उनके टेम्पो पिकअप की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए.

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अमरावती ग्रामीण एसपी निकेतन कदम के मुताबिक, 5 घायलों की हालत बेहद गंभीर है, जबकि करीब 14-15 लोग मामूली रूप से घायल हैं. घटना के बाद घायलों को धामणगांव ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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हापुड़ में कैंचीधाम जा रही ट्रैवलर बस पलटी

दूसरा बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है. दिल्ली से नैनीताल के कैंचीधाम जा रही बस श्रद्धालुओं से भरी हुई थी. NH-9 दिल्ली-लखनऊ हाईवे के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार ट्रैवलर पलट गई.

हादसे के बाद बस में सवार कई श्रद्धालु अंदर फंस गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को किसी तरह बाहर निकाला. इस घटना में भी आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब थाना हाफिजपुर क्षेत्र में हुए इस हादसे की पुलिस जांच कर रही है.

Accident

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के अमरावती में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-टेंपो पिकअप की टक्कर में 7 की मौत, 19 घायल

गोरखपुर में वोल्वो और ट्रेलर की भीषण टक्कर

तीसरा हादसा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जैतपुर थाना क्षेत्र में हुआ. करीब 85 किलोमीटर संख्या के पास दिल्ली से दरभंगा जा रही वोल्वो बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई. दर्दनाक हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

दुर्घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया. एक के बाद एक हुए इन हादसों की अब पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद ही सामने आएगा कि इन दुर्घटनाओं की असल वजह क्या थी. 

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