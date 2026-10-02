जंतर मंतर पर दोबारा प्रोटेस्ट के लिए कब आएंगे अभिजीत दिपके? PC में दिया ये जवाब

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एक बार फिर प्रदर्शन का ऐलान किया है. पार्टी आज 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क से अपने प्रदर्शन का दूसरा चरण शुरू करेगी. इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दिपके ने बताया कि जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शन के लिए वह कब आएंगे.

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दिपके ने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो अक्टूबर के अंत में CJP जंतर-मंतर पर धरना देगी.

अभिजीत दिपके ने मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उनके साथ CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका भी मौजूद रहे. दिपके ने कहा कि 2 अक्टूबर से देशभर में प्रदर्शन शुरू किया जाएगा. इसकी शुरुआत मुंबई के शिवाजी पार्क से होगी. CJP मुंबई के शिवाजी पार्क के गेट नंबर 6 पर शाम 4 बजे प्रदर्शन करेगी. इसके बाद गोवा, कोलकाता, पटना, उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु में भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है.

दिपके ने कहा कि महीने के आखिर में CJP जंतर-मंतर पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि वहां तब तक प्रदर्शन किया जाएगा, जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं देते.

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CJP ने रखीं तीन मांगें

CJP ने प्रदर्शन को लेकर तीन प्रमुख मांगें रखी हैं. पहली मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है. दूसरी मांग SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने की है. दिपके ने कहा कि 2025 की मतदाता सूची को उसी रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए. तीसरी मांग अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की है.

दिपके ने कहा कि प्रदर्शन के लिए उन्हें इजाजत नहीं मिली है. इसके बावजूद CJP प्रदर्शन करेगी. उन्होंने जेल जाने को लेकर भी बयान दिया. दिपके ने कहा कि अगर तीन दिन जेल में रहना पड़ा तो वे इसके लिए तैयार हैं.

इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (UBT) भी 4 अक्टूबर को मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा निकालेंगी. CJP का प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है, जब चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं.

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दिपके ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर भी कई दावे किए. उन्होंने कहा कि SIR के तहत करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.



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