scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जंतर मंतर पर दोबारा प्रोटेस्ट के लिए कब आएंगे अभिजीत दिपके? PC में दिया ये जवाब

अभिजीत दिपके ने कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के आखिर में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे पहले मुंबई के शिवाजी पार्क समेत कई राज्यों में प्रदर्शन होंगे.

Advertisement
X
अक्टूबर के आखिर में जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन करेंगी. (File Photo- PTI)
अक्टूबर के आखिर में जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन करेंगी. (File Photo- PTI)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एक बार फिर प्रदर्शन का ऐलान किया है. पार्टी आज 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क से अपने प्रदर्शन का दूसरा चरण शुरू करेगी. इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दिपके ने बताया कि जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शन के लिए वह कब आएंगे. 

दिपके ने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो अक्टूबर के अंत में CJP जंतर-मंतर पर धरना देगी.

अभिजीत दिपके ने मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उनके साथ CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका भी मौजूद रहे. दिपके ने कहा कि 2 अक्टूबर से देशभर में प्रदर्शन शुरू किया जाएगा. इसकी शुरुआत मुंबई के शिवाजी पार्क से होगी. CJP मुंबई के शिवाजी पार्क के गेट नंबर 6 पर शाम 4 बजे प्रदर्शन करेगी. इसके बाद गोवा, कोलकाता, पटना, उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु में भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Jantar Mantar Protest against EC, SIR, Live Updates
जंतर-मंतर पहुंचे AAP नेता हिरासत में लिए गए, मुंबई में CJP का प्रोटेस्ट
Abhijeet Dipke
'चाय के नाम पर थाने ले गए और...', दिपके का मुंबई पुलिस पर आरोप
मुंबई के शिवाजी पार्क में बिना परमिशन आंदोलन पर अड़ी CJP, देखें 10 तक
Abhijeet Dipke Outside Mannat
'माफ करना शाहरुख भाई', मन्नत के बाहर खड़े होकर बोले अभिजीत दिपके
Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke
'तीन दिन नहीं, 3 महीने जेल में डालो, प्रोटेस्ट होगा', दिपके की चेतावनी

दिपके ने कहा कि महीने के आखिर में CJP जंतर-मंतर पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि वहां तब तक प्रदर्शन किया जाएगा, जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं देते.

यह भी पढ़ें: 'न चाय पर बुलाया, न डिटेन किया', अभिजीत दिपके के दावे पर मुंबई पुलिस की सफाई

Advertisement

CJP ने रखीं तीन मांगें

CJP ने प्रदर्शन को लेकर तीन प्रमुख मांगें रखी हैं. पहली मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है. दूसरी मांग SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने की है. दिपके ने कहा कि 2025 की मतदाता सूची को उसी रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए. तीसरी मांग अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की है.

दिपके ने कहा कि प्रदर्शन के लिए उन्हें इजाजत नहीं मिली है. इसके बावजूद CJP प्रदर्शन करेगी. उन्होंने जेल जाने को लेकर भी बयान दिया. दिपके ने कहा कि अगर तीन दिन जेल में रहना पड़ा तो वे इसके लिए तैयार हैं.

इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (UBT) भी 4 अक्टूबर को मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा निकालेंगी. CJP का प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है, जब चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'माफ करना शाहरुख भाई', मन्नत के बाहर खड़े होकर बोले अभिजीत दिपके, वीडियो वायरल

दिपके ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर भी कई दावे किए. उन्होंने कहा कि SIR के तहत करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    2 दिन में ही बारापुला फेज-3 पर ट्रैफिक से बवाल, पूरे कॉरिडोर के डिजाइन पर उठे सवाल |
    पेट में 28 KG का 'गुब्बारा' लेकर घूम रही थी महिला! फ्री में 3 घंटे की सर्जरी में डॉक्टरों ने निकाला ट्यूमर |
    बिहार MLC चुनाव में घमासान! राजद की उम्मीदवारी वाली 3 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे कैंडिडेट |
    Bigg Boss 20: सलमान खान के शो से बाहर हुईं मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी, काजी तौकीर को गाली देना पड़ा भारी? |
    Surya Gochar 2026: अक्टूबर में 5 राशियों पर संकट! तुला राशि में सूर्य गोचर ने बढ़ाई मुश्किलें |
    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, दिल्ली से मुंबई तक जोरदार प्रदर्शन, देखें |
    मुंबई में लिफ्ट के अंदर अपना ही पेशाब पी गया डिलीवरी कर्मी |
    नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी, संपत्ति जब्त करने का भी आदेश |
    ऑयल-बॉन्ड यील्ड का डबल प्रेशर, एशियाई बाजारों में गिरावट... ठीक रहा भारतीय मार्केट था बंद |
    1 लाख रुपये सैलरी है तो कितने का घर खरीदना समझदारी? जानें पूरा हिसाब
    Advertisement