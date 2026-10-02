महाराष्ट्र के अमरावती में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-टेंपो पिकअप की टक्कर में 7 की मौत, 19 घायल

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में समृद्धि महामार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है. दरअसल, धामणगांव रेलवे के पास चैनल नंबर 97 पर ट्रक और टेंपो पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 19 लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरा मच गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, टेंपो पिकअप में श्रद्धालु सवार थे. ये लोग शेगांव से दुर्गादेवी लेकर वर्धा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान समृद्धि महामार्ग पर ट्रक और टेम्पो पिकअप की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि टेंपो पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कई लोग वाहन में फंस गए थे. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया.

हादसे की जानकारी मिलते ही धामणगांव रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत कार्य में मदद की. घायलों को बाहर निकाला गया. इसके बाद सभी को धामणगांव ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया.

अमरावती ग्रामीण एसपी निकेतन कदम ने आज तक संवाददाता से फोन पर बातचीत में हादसे की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं. इनमें 3 से 4 घायलों की हालत बेहद गंभीर है. एसपी ने बताया कि करीब 14 से 15 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. इन लोगों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.

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हादसे की सूचना के बाद अमरावती ग्रामीण एसपी निकेतन कदम भी अस्पताल पहुंचे. धामणगांव की नगराध्यक्ष अर्चना रोठे ने भी अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना. अधिकारियों ने घायलों की स्थिति की जानकारी ली. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाया जा रहा है. पुलिस मृतकों और घायलों से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी जुटा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.



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