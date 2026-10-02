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Methi Aloo Sabji: बच्चे नहीं खाते मेथी? एक चम्मच बेसन डालकर ऐसे बनाएं आलू मेथी, कड़वाहट होगी दूर और बनेंगी टेस्टी

घर में जब भी आलू मेथी बनती है तो बच्चे उसे देखकर मुंह बनाते हैं जबकि मेथी काफी हेल्दी होती है. यहां हम आपको आलू मेथी बनाने की एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे अगर आपने अपना लिया तो बच्चे आपकी सब्जी के फैन हो जाएंगे.

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मेथी आलू (Photo: ITG)
मेथी आलू (Photo: ITG)

सर्दियों के मौसम में ताजी हरी मेथी की आमद शुरू होते ही घरों में आलू मेथी की सब्जी बनने लगती है. ताजी मेथी सेहत, पाचन और इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद होती है, लेकिन इसकी हल्की कड़वाहट के कारण अक्सर बच्चे और बड़े इसे खाने में आनाकानी करने लगते हैं.

कई बार सब्जी बनाते समय मेथी पानी छोड़ देती है जिससे आलू सौगी और कड़वे हो जाते हैं. अगर आपके घर में भी बच्चे मेथी की सब्जी देखकर मुंह बनाते हैं तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मेथी को भूनते समय सिर्फ 1 चम्मच बेसन मिला देने से बेसन का सोंधापन मेथी की कड़वाहट को पूरी तरह सोख लेता है और सब्जी में गजब का क्रिस्प व स्वाद जोड़ देता है. आइए जानते हैं कड़वाहट-मुक्त, स्वादिष्ट और सूखी बेसन वाली आलू मेथी बनाने की सबसे आसान विधि!


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250 ग्राम ताजी मेथी (केवल पत्ते, बारीक कटे हुए)

3 मध्यम आकार के आलू (उबले या कच्चे, छोटे क्यूब्स में कटे हुए)

1 बड़ा चम्मच बेसन (कड़वाहट दूर करने का सीक्रेट इंग्रीडिएंट)

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल (या रिफाइंड तेल)

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1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/4 छोटा चम्मच हिंग

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनियां पाउडर

1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर (खटास के लिए)

स्वादानुसार नमक

बनाने की विधि:

मेथी की कड़वाहट दूर करने की पहली ट्रिक: मेथी के पत्तों को तोड़कर 2-3 बार साफ पानी से धो लें. अब कटी हुई मेथी पर आधा चम्मच नमक छिड़ककर 10 मिनट के लिए रख दें. 10 मिनट बाद मेथी को हाथों से हल्का निचोड़कर उसका कड़वा पानी निकाल दें. इससे मेथी की 80% कड़वाहट वहीं खत्म हो जाती है.

आलू को क्रिस्पी फ्राई करें: एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. तेल से धुआं निकलने पर आंच धीमी करें और उसमें जीरा, हिंग, बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें. 1 मिनट भूनने के बाद कटे हुए आलू डालें. चुटकीभर नमक और हल्दी डालकर आलू को ढककर 80% तक सॉफ्ट और हल्का सुनहरा होने तक पका लें.

बेसन भूनने का सीक्रेट स्टेप: जब आलू हल्के सुनहरे हो जाएं, तो कड़ाही के बीच में थोड़ी जगह बनाएं और 1 बड़ा चम्मच बेसन डालें. धीमी आंच पर बेसन को 1 से 2 मिनट तक आलू के साथ भूनें, जब तक कि बेसन में से सोंधी खुशबू न आने लगे. (बेसन आलू पर कोटिंग बना लेगा और मेथी की नमी को सोख लेगा).

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मसाले मिलाएं: अब इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बाकी बची हल्दी मिलाकर 30 सेकंड तक चलाएं.

मेथी मिलाएं: अब कड़ाही में निचोड़ी हुई बारीक कटी मेथी डालें. मेथी डालने के बाद कड़ाही को ढके नहीं. खुले में ही मध्यम-तेज आंच पर 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भूनें. ढकने से मेथी पानी छोड़ देती है और सब्जी कड़वी हो जाती है.

अमचूर पाउडर और फिनिशिंग: जब मेथी अच्छी तरह पक जाए और आलू पूरी तरह गल जाएं, तो ऊपर से अमचूर पाउडर और स्वादानुसार नमक (ध्यान रखें कि नमक पहले भी डाला था) मिलाएं. 1 मिनट तक तेज आंच पर चलाएं ताकि सब कुछ क्रिस्पी हो जाए.

परोसें: तैयार है आपकी बिना कड़वाहट वाली, क्रिस्पी और जायकेदार बेसन वाली आलू मेथी! इसे गरमा-गरम पराठे, पूरी या दाल-चावल के साथ सर्व करें.

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