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बिहार MLC चुनाव में घमासान! राजद की उम्मीदवारी वाली 3 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे कैंडिडेट

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें 3 स्नातक सीटों पर उसकी सीधी टक्कर सहयोगी आरजेडी से होगी. इस सूची से 23 अक्टूबर के चुनाव में महागठबंधन के भीतर अलग दावेदारी साफ दिखी है, जबकि 8 सीटों पर मतदान और मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को खत्म होना है.

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तेजस्वी यादव, राहुल गांधी. (File Photo)
तेजस्वी यादव, राहुल गांधी. (File Photo)

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को चुनाव होना है. इनमें चार ग्रेजुएट और चार टीचर्स सीटें हैं, जिनका कार्यकाल 16 नवंबर को खत्म हो रहा है. कांग्रेस ने गुरुवार को पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं.

कांग्रेस ने दरभंगा टीचर्स सीट से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को दोबारा उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर आरजेडी ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. वहीं पटना टीचर्स सीट से कांग्रेस ने संजय यादव को मैदान में उतारा है. यहां भी आरजेडी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है.

यह भी पढ़ें: बिहार MLC चुनाव: JDU में बगावत, अनंत सिंह ने किया पार्टी उम्मीदवार का विरोध

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तीन सीटों पर आरजेडी से सीधा मुकाबला

कांग्रेस ने कोसी ग्रेजुएट्स सीट से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा ग्रेजुएट्स से रजनीकांत पाठक और पटना ग्रेजुएट्स सीट से असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया है. इन तीनों सीटों पर आरजेडी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है. ऐसे में इन सीटों पर दोनों सहयोगी दलों के बीच सीधा मुकाबला होगा.

आरजेडी ने पिछले महीने छह सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था. पार्टी ने बाकी सीटों को लेकर कहा था कि उन पर फैसला होना बाकी है.

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यह भी पढ़ें: बिहार MLC चुनाव में जेडीयू में रार, अनंत सिंह ने किया नीरज कुमार का विरोध

कौन डाल सकता है वोट?

ग्रेजुएट्स सीट पर वही लोग वोट कर सकते हैं, जिनके पास भारत की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की कम से कम तीन साल पुरानी ग्रेजुएट डिग्री है और जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं. वहीं टीचर्स सीट के लिए माध्यमिक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कम से कम तीन साल पढ़ाने का अनुभव रखने वाले लोग वोट कर सकते हैं. दोनों ही मामलों में मतदाता का संबंधित वोटर लिस्ट में पंजीकृत होना जरूरी है.

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