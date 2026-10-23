पहले बारिश में दी लिफ्ट, फिर कार में किया यौन शोषण... TVK नेता की शर्मनाक करतूत

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक टीवीके नेता के एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बारिश के दौरान कॉलेज की दो छात्राओं को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाकर आरोपी नेता ने एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया.

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आरोपी की पहचान टीवीके के केंद्रीय जिला कार्यकारी समिति के सदस्य क्रिस्टफर के रूप में हुई है, जो थुकलैया मरुंधुकट्टाई इलाके का रहने वाला है. इस घटना के बाद राज्य के विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

दरअसल कन्याकुमारी के कुलसेकरम इलाके की रहने वाली एक कॉलेज छात्रा नागरकोइल के एक प्राइवेट कॉलेज में MA (सेकेंड ईयर) की पढ़ाई कर रही है. उसी कॉलेज में पास के इलाके की रहने वाली एक और युवती भी पढ़ती है, जो टीवीके की महिला पदाधिकारी है. दोनों आपस में अच्छी दोस्त हैं और रोजाना साथ ही कॉलेज आती-जाती हैं.

बारिश में लिफ्ट देने का बहाना और फिर...

बुधवार को कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों छात्राएं घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थीं. उसी दौरान टीवीके पदाधिकारी क्रिस्टफर अपनी कार लेकर वहां पहुंचा और दोनों को ये कहकर गाड़ी में बैठा लिया कि वो भी उसी रास्ते से जा रहा है.

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रास्ते में उसने पहले टीवीके की महिला पदाधिकारी को मूलचल इलाके में उसके घर के पास उतार दिया. इसके बाद उसने दूसरी छात्रा से कहा कि वो वैसे भी कुलसेकरम जा रहा है और उसे भी वहीं छोड़ देगा.

रास्ते में मूसलाधार बारिश के चलते उसने गाड़ी रोकी और कथित तौर पर छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता की शिकायत पर कोथानल्लोर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

विपक्षी दलों का टीवीके पर चौतरफा हमला

इस मामले के सामने आने के बाद विपक्षी दल टीवीके पर हमलावर हो गए हैं. डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने सोशल मीडिया लिखा, 'कन्याकुमारी में एक कॉलेज छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी अपने पार्टी पदाधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री विजय क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? टीवीके सिर्फ हिस्ट्रीशीटरों और यौन अपराधियों का अड्डा बन गया है.'

उन्होंने मांग की कि पीड़िता को सुरक्षा दी जाए और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, वरना जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को सबक सिखाया जाएगा.

DMK IT विंग ने भी एक्स पर सरकार का घेराव किया. उन्होंने लिखा, 'ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट तक, तमिलनाडु में TVK के अधिकारी ही सब कुछ कर रहे हैं. मंच पर महिलाओं की सुरक्षा की लगातार बात करने वाली डमी मुख्यमंत्री विजय के राज में, क्या TVK पार्टी का सदस्य होना अपराध करने का लाइसेंस बन गया है? आज श्रीवैकुंडम से कन्याकुमारी तक, TVK अधिकारियों के लगातार किए जा रहे सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?'

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पोस्ट में आगे दावा किया गया है कि पीड़ित छात्रा के पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के बाद भी, पुलिस ने उस TVK के बदमाश को गिरफ्तार किए बिना और केस दर्ज किए बिना शांति से मामला सुलझाने की कोशिश की.

वहीं, AIADMK ने पूछा, 'क्या तमिलगा वेत्री कझगम एक पॉलिटिकल पार्टी है? या बिगड़े लोगों का अड्डा है? जिस आदमी में तमिलनाडु की महिलाओं को अपनी ही पार्टी के अधिकारियों से बचाने की काबिलियत नहीं है, उसमें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की जरा भी काबिलियत नहीं है!'

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