राजस्थान के धौलपुर से डॉक्टरों की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक महिला की सिजेरियन डिलीवरी के दौरान उसके पेट में सर्जिकल तौलिया छोड़ने का आरोप लगा है. ऑपरेशन के बाद महिला घर लौट आई, लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं हुई.

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महिला के पेट में दर्द बढ़ता गया. टांकों से मवाद निकलने लगा. बाद में हालत इतनी बिगड़ी कि उसे आगरा के अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा. वहां CT स्कैन में पेट के अंदर सर्जिकल तौलिया होने का पता चला. इस बीच महिला की आंतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा. फिलहाल वह ICU में भर्ती है.

24 अगस्त को हुआ था सिजेरियन ऑपरेशन

मामला धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के दारा सिंह नगर का है. यहां रहने वाले बालकृष्ण तिवारी की पत्नी जूली गर्भवती थीं. उनका इलाज सरकारी जिला अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर दीपक गुप्ता से चल रहा था. परिवार का कहना है कि शुरुआत में सामान्य डिलीवरी की बात कही गई थी. लेकिन प्रसव पीड़ा के समय ऑपरेशन की सलाह दी गई.

इसके बाद जूली को धौलपुर के बाड़ी रोड स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. 24 अगस्त 2026 को डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर एमपी शर्मा, डॉक्टर नताशा और अन्य स्टाफ की मौजूदगी में उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ. चार दिन बाद यानी 28 अगस्त को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

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परिवार का आरोप है कि घर लौटने के बाद से ही जूली की तबीयत बिगड़ने लगी. उनका वजन तेजी से घटने लगा. ऑपरेशन के टांकों वाली जगह से मवाद निकलने लगा. परिवार ने कई बार मेट्रो हॉस्पिटल में उन्हें दिखाया. लेकिन हर बार इसे सामान्य संक्रमण बताकर दवाइयां दे दी गईं.

13 अक्टूबर की रात जूली की हालत अचानक ज्यादा बिगड़ गई. उन्हें तेज बुखार आया. उल्टी होने लगी. मवाद भी ज्यादा निकलने लगा. वह बार-बार बेहोश होने लगीं. इसके बाद परिजन 14 अक्टूबर को उन्हें गंभीर हालत में आगरा के एक निजी अस्पताल ले गए.

CT स्कैन में मिला पेट के अंदर सर्जिकल तौलिया

आगरा में डॉक्टरों ने जूली का अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन कराया. जांच में उनके पेट के अंदर करीब 10×4.5×4.1 सेंटीमीटर का सर्जिकल तौलिया मिला. आरोप है कि यह तौलिया सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान पेट में ही छूट गया था.

इसकी वजह से आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचा. आंतों में सड़न हो गई और उनका एक हिस्सा फट गया. इसके बाद डॉक्टरों ने इमरजेंसी में ओपन सर्जरी की. ऑपरेशन के दौरान पेट से तौलिया निकाला गया. साथ ही क्षतिग्रस्त आंतों का भी इलाज किया गया. फिलहाल जूली आगरा के निजी अस्पताल के ICU में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं.

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जांच तक मेट्रो हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित

बालकृष्ण तिवारी ने मेट्रो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत दी है. साथ ही कोतवाली थाने में भी परिवाद दिया है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है. जांच पूरी होने तक मेट्रो हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. अस्पताल में चिकित्सकीय प्रक्रियाएं बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं.

वहीं, कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव के मुताबिक, बालकृष्ण तिवारी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेजी जाएगी. इसके आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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