हरियाणा के रोहतक स्थित PGI में डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यहां पहली बार एक मरीज का तीसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है. जींद जिले के 41 वर्षीय राहुल को उनके छोटे भाई अजय ने अपनी किडनी दान की है. करीब छह घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद फिलहाल दोनों डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

और पढ़ें

राहुल की दोनों किडनियां पहले भी दो बार खराब हो चुकी थीं. इससे पहले उनकी मां और पत्नी ने उन्हें किडनी दान की थी. दोनों ट्रांसप्लांट के बाद भी किडनी ने काम करना बंद कर दिया. अब छोटे भाई ने आगे आकर उन्हें जिंदगी की नई उम्मीद दी है.

शादी के बाद खराब हुई थीं दोनों किडनियां

PGI रोहतक के अनुसार, राहुल की शादी वर्ष 2007 में हुई थी. उस समय उनकी उम्र करीब 22 साल थी. शादी के कुछ समय बाद ही उनकी दोनों किडनियां खराब हो गईं. बेटे की जान बचाने के लिए उनकी मां सोना देवी ने अपनी एक किडनी दान की थी.

हालांकि, मां की किडनी केवल 6 से 7 महीने तक ही काम कर पाई. इसके बाद राहुल को करीब दो साल तक डायलिसिस करवाना पड़ा.

Advertisement

पत्नी की किडनी से 14 साल तक सामान्य रही जिंदगी

इसके बाद वर्ष 2009 में राहुल का दूसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट किया गया. इस बार उनकी पत्नी नीलम ने किडनी दान की. ट्रांसप्लांट के बाद राहुल करीब 14 साल तक सामान्य जिंदगी जीते रहे. लेकिन वर्ष 2024 में पत्नी की दान की हुई किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया. इसके बाद राहुल को दोबारा डायलिसिस पर निर्भर होना पड़ा.

छोटे भाई ने किडनी देकर बचाई जान

राहुल की तबीयत बिगड़ने पर उनके छोटे भाई अजय ने किडनी दान करने का फैसला किया. इसके बाद बुधवार को रोहतक PGI में डॉक्टरों की टीम ने उनका तीसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट किया.

सर्जन डॉ. विवेक ठाकुर और डॉ. गौरव पांडे की टीम ने करीब छह घंटे तक ऑपरेशन किया. PGI के इतिहास में किसी मरीज का तीसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने का यह पहला मामला बताया जा रहा है.

डॉक्टरों की निगरानी में राहुल और अजय

फिलहाल राहुल और उनके भाई अजय दोनों डॉक्टरों की निगरानी में हैं. किसी मरीज का तीसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट होना दुर्लभ माना जाता है. इस मामले में छोटे भाई का अंगदान राहुल के लिए नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आया है. यह मामला अंगदान के महत्व और परिवार के सहयोग की अहमियत को भी सामने लाता है.

---- समाप्त ----