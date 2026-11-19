बीते दिन यानी 18 नवंबर को फिल्म गैंगस्टर के मशहूर गाने या अली से पहचान बनाने वाले सिंगर जुबिन गर्ग का 53वां जन्मदिन था. इस मौके पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इस दिवंगत कलाकार को एक बेहद खास और अनूठी श्रद्धांजलि दी गई है. आसनसोल के महिशीला इलाके में स्थित सुशांत राय वैक्स म्यूजियम में अब जुबिन गर्ग की मोम की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है.

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दरअसल, सुशांत राय ने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से उनकी मोम की प्रतिमा तैयार की है. कलाकार के मुताबिक, इस प्रतिमा को बनाने में करीब डेढ़ से दो महीने का समय लगा. हालांकि, उन्होंने लगभग एक साल पहले ही इसे बनाने की योजना तैयार कर ली थी, लेकिन प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सही अवसर का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार जुबिन गर्ग के जन्मदिन के अवसर पर इसे म्यूजियम में स्थापित किया गया.

मोम की प्रतिमा की खासियत

प्रतिमा की खासियत यह है कि इसे तैयार करने के लिए कलाकार ने जुबिन गर्ग की तस्वीरों को आधार बनाया. उनके पास गायक की वास्तविक शारीरिक माप उपलब्ध नहीं थी, इसलिए तस्वीरों के आधार पर ही उनकी लंबाई और शारीरिक बनावट का अनुमान लगाया गया. सुशांत राय के अनुसार, प्रतिमा की ऊंचाई करीब 10 से 10.5 फीट रखी गई है.

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इस प्रतिमा को और खास बनाने के लिए जुबिन गर्ग की पहचान से जुड़ी कई चीजों को भी शामिल किया गया है. सुशांत राय ने बताया कि प्रतिमा में इस्तेमाल किया गया गिटार, पैंट और शर्ट असली हैं. इसके अलावा जुबिन गर्ग के पहनावे और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए उनके जैसे कपड़े, कानों की बालियां और अंगूठियां भी जुटाई गईं, ताकि प्रतिमा को अधिक वास्तविक रूप दिया जा सके.

कलाकार सुशांत राय ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल एक मोम की प्रतिमा बनाना नहीं, बल्कि जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देना और उनकी यादों को लोगों के बीच जीवित रखना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोग इस प्रतिमा को देखने म्यूजियम पहुंचेंगे. साथ ही उन्होंने अपनी एक बड़ी इच्छा भी जाहिर की. सुशांत राय चाहते हैं कि भविष्य में जुबिन गर्ग की ऐसी ही एक प्रतिमा तैयार कर उसे असम में उनके क्षेत्र को उपहार के रूप में भेंट किया जाए, ताकि वहां के लोग भी इस कलाकृति को देख सकें.

गौरतलब है कि आसनसोल के महिशीला स्थित सुशांत राय वैक्स म्यूजियम और शीश महल अपनी अनूठी कलाकृतियों, मोम की जीवंत प्रतिमाओं और आकर्षक सजावट के कारण लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं. यहां स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. अब दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की प्रतिमा इस म्यूजियम के आकर्षण का एक और बड़ा केंद्र बन गई है.

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