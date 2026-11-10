तमिलनाडु में सरकारी खातों पर साइबर हमला, 22.10 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप, तीन जिलों में मचा हड़कंप

तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. राज्य के ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अलग-अलग सरकारी बैंक खातों से करीब 22.10 करोड़ रुपये की रकम कथित तौर पर निकाल ली गई. इस मामले में तीन जिलों के सरकारी खातों को निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चेन्नई क्राइम ब्रांच (CCB) ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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सरकारी खातों से निकाले गए करोड़ों रुपये

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने तमिलनाडु के तीन जिलों में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े बैंक खातों को निशाना बनाया. इनमें सबसे बड़ी रकम रामनाथपुरम पंचायत यूनियन के खाते से निकाले जाने का दावा है. यहां से करीब 14 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी हुई है. इसके अलावा नागपट्टिनम पंचायत यूनियन के खाते से 3.10 करोड़ रुपये निकाले जाने की बात सामने आई है.

वहीं, तिरुप्पुर जिले के धारापुरम पंचायत यूनियन से करीब 5 करोड़ रुपये की रकम कथित तौर पर निकाल ली गई. इस तरह तीनों जिलों के सरकारी बैंक खातों से कुल 22.10 करोड़ रुपये की निकासी का मामला सामने आया है. ये रकम ग्रामीण विकास योजनाओं और आम लोगों के कल्याण से जुड़े सरकारी कामों के लिए निर्धारित थी. ऐसे में सरकारी धन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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CCB ने दर्ज किया केस

इस पूरे मामले की जांच चेन्नई क्राइम ब्रांच (CCB) कर रही है. पुलिस ने केस दर्ज कर यह पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि सरकारी बैंक खातों तक साइबर अपराधियों की पहुंच कैसे हुई. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम अलग-अलग खातों से किस तरीके से ट्रांसफर की गई. शुरुआती जानकारी में इस वारदात के पीछे अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क की भूमिका होने की आशंका जताई गई है.

जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या सरकारी भुगतान प्रणाली या बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की सेंध लगाई गई थी. करोड़ों रुपये के लेनदेन के दौरान सुरक्षा जांच और निगरानी व्यवस्था ने काम क्यों नहीं किया, यह भी जांच का अहम हिस्सा हो सकता है. हालांकि, साइबर अपराधियों की पहचान, रकम ट्रांसफर करने के तरीके और संभावित नेटवर्क को लेकर अभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

सरकारी फंड की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने तमिलनाडु में सरकारी वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीण विकास विभाग के खातों में जमा पैसा पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों, जरूरी सेवाओं और जनकल्याण योजनाओं के लिए होता है. ऐसे में अगर सरकारी खातों से इतनी बड़ी रकम साइबर ठगी के जरिए निकाली गई है, तो यह केवल बैंकिंग सुरक्षा का मामला नहीं है. यह सरकारी धन की निगरानी और वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था की मजबूती से भी जुड़ा सवाल है.

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अब जांच के जरिए यह स्पष्ट होना जरूरी है कि साइबर अपराधियों ने सरकारी खातों तक पहुंच कैसे बनाई और करोड़ों रुपये के ट्रांजैक्शन के दौरान संबंधित बैंकिंग और प्रशासनिक स्तर पर कौन-कौन सी सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं. साथ ही यह भी पता लगाना होगा कि कथित तौर पर निकाली गई रकम कहां ट्रांसफर हुई और उसे वापस हासिल करने की क्या संभावनाएं हैं.

सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल

इस मामले को लेकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार की प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही पर भी राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं. आलोचकों का सवाल है कि ग्रामीण विकास विभाग के सरकारी खातों से करोड़ों रुपये की कथित निकासी कैसे हो गई और इसकी जानकारी समय रहते संबंधित अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची. मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रियों और आम जनता के बीच संवाद को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

हालांकि, इस घटना के पीछे साइबर अपराधियों की भूमिका और सरकारी सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक की असल वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल सरकारी धन की सुरक्षा का है. तमिलनाडु के लोगों को यह जानने का इंतजार है कि आखिर सरकारी खातों से इतनी बड़ी रकम कैसे निकली और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कब होगी.

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