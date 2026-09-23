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'मेरी पत्नी बहुत मक्कार किस्म की लड़की है...', फेसबुक लाइव आकर गंगा में कूदा अंकित, मछुआरों ने बचाई जान

Kaushambi FB Live Suicide Attempt: कौशांबी में पत्नी से विवाद के बाद फेसबुक लाइव आकर गंगा नदी में कूदा युवक. मछुआरों ने बचाई जान, मूरतगंज में इलाज जारी. पुलिस मामले की जांच में जुटी. पूरी रिपोर्ट पढ़ें...

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फेसबुक लाइव में ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगा गंगा में कूदा युवक.(Photo:Screengrab)
फेसबुक लाइव में ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगा गंगा में कूदा युवक.(Photo:Screengrab)

यूपी के कौशांबी में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने फेसबुक लाइव आकर आत्महत्या की कोशिश की. 26 साल के अंकित कुमार ने हाथों में सुसाइड नोट लेकर फेसबुक लाइव किया और इसके बाद गंगा नदी में छलांग लगा दी. हालांकि घाट पर मौजूद मछुआरों ने समय रहते युवक को पानी से बाहर निकाल लिया. गंभीर हालत में अंकित का इलाज मूरतगंज में चल रहा है.

पूरा मामला संदीपन घाट थाना इलाके के बसेड़ी गांव के पास राम वन गमन पथ स्थित गंगा ओवरब्रिज के नीचे का है. बताया जा रहा है कि अंकित कुमार की करीब डेढ़ साल पहले प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र की प्रिया से शादी हुई थी. मंगलवार को मोबाइल फोन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली गई.

परिजनों का आरोप है कि पत्नी के मायके जाने के बाद उसके पिता और भाई भी वहां पहुंचे और अंकित के साथ मारपीट की. बुधवार सुबह पत्नी और बच्चे की याद में अंकित काफी परेशान था और रो रहा था. इसी दौरान उसने फेसबुक पर लाइव आकर अपने ऊपर हो रहे कथित अत्याचार के बारे में बताया.

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फेसबुक लाइव में सुनाई आपबीती 

फेसबुक लाइव के दौरान अंकित ने हाथों में दो पेज का सुसाइड नोट भी दिखाया और लाइव आकर कहा, ''हेलो... आज मैं... आज मैं अपने जीवन का आखिरी दिन... अपने ससुराल वालों से पीड़ित बहुत हूं.यह मेरा सुसाइड नोट है, आप लोग देख सकते हैं.

इनमें यह सब महान क्रांतिकारियों का नाम लिखा हुआ है. यह गिरी हुई हरकत करते हैं@#$... राजेश है कसरिया का, सोनू है बरमतपुर का, लवकुश है... पन्ना लाल है... शिवदानी है, पीयूष है, प्रतीक है,

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जो पत्नी हैं... मक्कार किस्म की लड़की है... मेरे मरने के कारण यही सब होंगे.

इसलिए मैं आज लाइव आया हूं. यह आप देख पा रहे हैं... कुछ ही पल में मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी.मेरे मरने के कारण मेरे ससुराल वाले सब हैं...

मैं आए दिन शिकायत करता रहा कि आपकी लड़की ऐसी-वैसी है, हमेशा नाटक करती रहती है. पर यह लोग इतने गिरे हुए हैं @#$, कभी अपनी गलती अपनी बेटी की देखते नहीं हैं, पर इल्जाम पे इल्जाम. मेरा यह सुसाइड नोट मैंने लिख दिया है, मैं आप लोगों को Facebook में लगा भी दे रहा हूं.सबको दिखा भी दे रहा हूं मैं आप लोगों को...

यह इतने गिरे हुए इंसान हैं, @#$... इसकी शिकायत मैंने कौशांबी थाना में किया था. क्योंकि आज से लगभग एक साल हो गए हैं.

यह है कि इसके घर वाले आते रहेंगे, समझाएंगे-बुझाएंगे, काम चलेगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है. इसलिए मैंने तंग आकर के अपनी जीवन लीला का अंतिम निर्णय ले लिया है. जो कि कल यह आए थे मेरे घर पे, बदतमीजी भी किए हैं, यह मारपीट भी किए, आप देख पा रहे हैं मेरी आंख के बगल में चोट लगी हुई है.

इसका भाई प्रतीक है, एक बरमतपुर से वो फोन पे सारा... एक कसरिया का राजेश है, एक लवकुश है... मिलकर मुझे प्रताड़ना, दिन भर इधर-उधर फोन लगाकर के धमकी देना, मैं यह कर दूंगा, मुकदमा फंसा दूंगा... मैं इन लोगों से तंग आकर के मैं अपने जीवन खत्म कर रहा हूं...''

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गंगा में लगाई छलांग, मछुआरों ने बचाई जान

इसके बाद करीब 11 बजे वह बसेड़ी के पास गंगा नदी पहुंचा और देखते ही देखते नदी में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद मछुआरों ने युवक को डूबता देख पानी से बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी.

सूचना के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे. गंभीर हालत में अंकित को मूरतगंज स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. देखें VIDEO:- 

अंकित कुमार नगर पालिका परिषद भरवारी में संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करता बताया जा रहा है.फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

इस पूरे मामले मे सीओ सिराथू सतेंद्र तिवारी कहना कि मामले की जानकारी मिली है. जांच पड़ताल की जा रही है.

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