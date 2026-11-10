जज का रूखा व्यवहार बेईमानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया दोनों में अंतर, महिला जज के मामले में अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के आचरण और उनकी ईमानदारी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि किसी जज का रूखा स्वभाव, सख्त रवैया या कथित प्रशासनिक अवज्ञा उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी का व्यवहार और उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी दो अलग-अलग विषय हैं. जज का असहज या सख्त व्यवहार उसके स्वभाव और आचरण से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसे सीधे बेईमानी नहीं कहा जा सकता. ईमानदारी पर सवाल तभी उठाया जा सकता है, जब उसके पीछे भ्रष्टाचार या बेईमानी से जुड़े ठोस आधार मौजूद हों.

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चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश की एक महिला न्यायिक अधिकारी मंजू कुमारी से जुड़े मामले में की. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में महिला न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जारी किए गए 'संदिग्ध ईमानदारी' (Doubtful Integrity) संबंधी प्रशासनिक नोट को दोबारा बहाल करने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी के आदेशों से असहमति या प्रशासनिक स्तर पर कथित असहयोग को उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी की कमी से जोड़ना उचित नहीं है.

जज के व्यवहार और ईमानदारी में अंतर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी का रूखा व्यवहार, सख्त मिजाज या असहज रवैया उसके व्यक्तित्व और काम करने के तरीके से जुड़ा मामला है. इसे उसकी ईमानदारी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. अदालत के मुताबिक, किसी अधिकारी का प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं करना या कथित तौर पर अवज्ञा करना भी अपने आप में बेईमानी का प्रमाण नहीं है. ईमानदारी का सीधा संबंध भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे मामलों से होता है. इसलिए केवल व्यवहार संबंधी शिकायतों के आधार पर किसी जज की निष्ठा पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है.

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आदेशों की खामियों को ईमानदारी से जोड़ना गलत

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला न्यायिक अधिकारी की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी गौर किया. अदालत ने पाया कि अधिकारी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां उनके द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के आधार पर की गई थीं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी जज के आदेश में कानूनी या प्रक्रियागत खामी होने पर उसे अपील या पुनर्विचार याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है. न्यायिक आदेशों की समीक्षा के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है. ऐसे आदेशों में कमी को आधार बनाकर संबंधित जज की ईमानदारी पर सवाल उठाना उचित नहीं है.

बिना सबूत संदिग्ध ईमानदारी का ठप्पा लगाने पर चेतावनी

शीर्ष अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि किसी न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी को लेकर बिना ठोस सबूत के 'संदिग्ध' होने का ठप्पा लगाना बेहद गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है. इससे संबंधित अधिकारी का पूरा करियर प्रभावित हो सकता है. अदालत ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों का असर केवल संबंधित जज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जिला न्यायपालिका के दूसरे अधिकारियों के मनोबल पर भी पड़ता है. न्यायिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से करने का अवसर मिलना चाहिए. इसलिए प्रशासनिक स्तर पर ईमानदारी से जुड़ी टिप्पणियां दर्ज करते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है.

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वकीलों से विवाद भी बेईमानी का प्रमाण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी न्यायिक अधिकारी और बार यानी वकीलों के सदस्यों के बीच विवाद या शिकायतों को सीधे तौर पर बेईमानी नहीं माना जा सकता. अदालत के मुताबिक, यदि किसी जज के व्यवहार, फैसलों या प्रशासनिक कामकाज में सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार चेतावनी या प्रशासनिक नोट दिया जा सकता है. लेकिन व्यवहार संबंधी शिकायतों को सीधे उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल उठाने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए.

अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अहम संदेश

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के मूल्यांकन और उनकी गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणियां दर्ज करने के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण संदेश गया है. अदालत ने साफ किया है कि प्रशासनिक प्राधिकारियों को किसी न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी पर टिप्पणी करते समय कानूनी सीमाओं और उपलब्ध सबूतों का ध्यान रखना चाहिए. केवल सख्त व्यवहार, प्रशासनिक असहमति, कथित अवज्ञा या वकीलों से विवाद के आधार पर किसी जज को बेईमान नहीं ठहराया जा सकता. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के व्यक्तिगत आचरण और उसकी ईमानदारी के बीच साफ अंतर रेखांकित किया है.

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