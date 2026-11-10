30,000 किलो बिक रहा घी... ऐसे डेयरी बिजनेस किया कि चर्चा में आईं US रिटर्न महिला!

बाजार में आमतौर पर देसी घी की कीमत कुछ सौ से लेकर कुछ हजार रुपये किलो तक होती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घी देखा है, जिसकी कीमत 30 हजार रुपये किलो हो? उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली तान्या बंसल ऐसा ही खास देसी घी तैयार करती हैं. इस घी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए गायों को खास जड़ी-बूटियां खिलाई जाती हैं. इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि ग्राहकों को ऑर्डर देने के बाद करीब 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. दिलचस्प बात यह है कि तान्या ने अमेरिका से पढ़ाई की है और वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं. वह चाहतीं तो किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की घाटे में चल रही गौशाला को संभालने का फैसला किया. आज उनकी मेहनत से यह गौशाला एक बड़े डेयरी कारोबार में बदल चुकी है.

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शादी के बाद संभाली घाटे में चल रही गौशाला

तान्या बंसल की पढ़ाई अमेरिका में हुई है. वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. साल 2018 में उनकी शादी झांसी में हुई. शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि परिवार की पुरानी गौशाला आर्थिक नुकसान में चल रही है. गौशाला की हालत ठीक नहीं थी और इसे चलाना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा था. तान्या ने इस समस्या को समझा और गौशाला को संभालने का फैसला किया. उन्होंने अपनी पढ़ाई और फाइनेंस की समझ का इस्तेमाल करते हुए इसके कामकाज में बदलाव किए.

उन्होंने गायों की देखभाल से लेकर दूध और घी बनाने, उनकी पैकिंग और बिक्री तक हर काम को व्यवस्थित करना शुरू किया. धीरे-धीरे गौशाला की स्थिति सुधरने लगी और परिवार का यह काम एक नए कारोबार में बदल गया.

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50 से ज्यादा गिर और साहीवाल गायें

आज तान्या की गौशाला में 350 से ज्यादा देसी नस्ल की गायें हैं. इनमें गिर और साहीवाल नस्ल की गायें शामिल हैं. इन नस्लों की गायों के दूध से ए2 दूध और खास तरह का देसी घी तैयार किया जाता है. गौशाला में गायों की देखभाल का खास ध्यान रखा जाता है. उनके खाने-पीने से लेकर साफ-सफाई तक की व्यवस्था पर नजर रखी जाती है. तान्या ने गौशाला में ऐसा मॉडल अपनाया है, जिसमें गायों से मिलने वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसे जीरो वेस्ट मॉडल कहा जाता है. यानी गोबर और गोमूत्र जैसी चीजों को भी बेकार नहीं जाने दिया जाता, बल्कि उनका उपयोग अलग-अलग उत्पाद बनाने में किया जाता है.

शुरुआत में अमेरिका से आने के कारण तान्या को हिंदी बोलने में भी परेशानी होती थी. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ काम करते हुए भाषा सीखी और अब उनका ज्यादातर समय गौशाला में ही गुजरता है.

दो गायों को खिलाई जाती हैं 6 खास जड़ी-बूटियां

तान्या की गौशाला में आदिशक्ति और पवित्रा नाम की दो गायें बेहद खास हैं. इन दोनों गायों को रोजाना 6 चुनिंदा आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां खिलाई जाती हैं. तान्या का मानना है कि इन जड़ी-बूटियों से गायों की सेहत अच्छी रहती है. इनसे मिलने वाले दूध का इस्तेमाल खास तरह का हर्बल देसी घी बनाने में किया जाता है.

इस घी को तैयार करने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं. इसे सामान्य घी की तरह बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जाता, बल्कि इसकी पूरी प्रक्रिया पर खास ध्यान दिया जाता है.

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1 किलो घी की कीमत 30 हजार रुपये

तान्या का सबसे खास प्रोडक्ट यही हर्बल देसी घी है. इसकी कीमत 30,000 रुपये प्रति किलो रखी गई है. यानी एक किलो घी खरीदने के लिए ग्राहक को 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं. इसकी कीमत इतनी ज्यादा होने की एक बड़ी वजह इसका सीमित उत्पादन है. रिपोर्ट के मुताबिक, रोजाना करीब 750 मिलीलीटर ही यह खास घी तैयार हो पाता है. इसे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए खास पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है. घी को सुरक्षित बॉक्स में पैक करके भेजा जाता है, ताकि डिलीवरी के दौरान इसकी पैकिंग और गुणवत्ता बनी रहे.

90 दिन पहले करना पड़ता है ऑर्डर

इस घी की मांग इतनी ज्यादा बताई जा रही है कि ग्राहकों को इसके लिए करीब 90 दिन यानी तीन महीने तक इंतजार करना पड़ता है. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. सीमित मात्रा में तैयार होने के कारण हर ग्राहक को तुरंत घी उपलब्ध कराना संभव नहीं होता. हालांकि, घी को औषधीय गुणों वाला बताने और इम्युनिटी बढ़ाने जैसे दावे तान्या की ओर से किए गए हैं.

तान्या बंसल की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने विदेश से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बजाय परिवार के पुराने कारोबार को आगे बढ़ाने का फैसला किया. उन्होंने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब-किताब रखने के लिए नहीं किया, बल्कि गौशाला के पूरे प्रबंधन को बेहतर बनाने में लगाया. आज उनकी गौशाला में सैकड़ों गायों की देखभाल होती है और वहां से दूध और घी जैसे प्रीमियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं. तान्या की यह कहानी बताती है कि खेती, पशुपालन और डेयरी जैसे पारंपरिक कामों को भी नए तरीके से किया जाए तो उन्हें एक बड़े कारोबार में बदला जा सकता है.

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