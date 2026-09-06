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'तुम्हारे पति की तबीयत खराब है...' कहकर महिला को बंगले पर बुलाया, फिर दोस्त संग मिलकर किया गैंगरेप

ओडिशा के जाजपुर जिले के चंडीखोल इलाके में 32 वर्षीय महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक एक आरोपी ने महिला को उसके पति की तबीयत खराब होने का झांसा देकर बुलाया और सुनसान बंगले में ले गया. वहां उसका दोस्त भी पहुंचा और दोनों ने कथित तौर पर महिला से रेप किया.

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जाजपुर में महिला से गैंगरेप. (Photo: Representational )
जाजपुर में महिला से गैंगरेप. (Photo: Representational )

ओडिशा के जाजपुर जिले के चंडीखोल इलाके से 32 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक पीड़िता का परिचित था और उसने फोन कर महिला को बताया था कि उसके पति की तबीयत खराब है. पति की बीमारी की बात सुनकर महिला मंगलवार शाम करीब सात बजे बस से चंडीखोल पहुंची थी.

पुलिस के अनुसार चंडीखोल पहुंचने के बाद आरोपी महिला को एक सुनसान बंगले में लेकर गया. कुछ ही देर बाद उसका एक दोस्त भी वहां पहुंच गया. आरोप है कि दोनों ने शराब पी और बाद में महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया. घटना के बाद महिला ने बुधवार रात कलिंग नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में बडाचाना व जेनापुर इलाके में छापेमारी की. शनिवार को पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. कलिंगनगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुप्रसन्न मल्लिक ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर अपना अपराध स्वीकार किया है. 

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पुलिस ने दोनों को शनिवार को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं, पीड़िता का इलाज सुकिंदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चल रहा है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है.

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