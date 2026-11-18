पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के साले शिवजीत घाटगे की शादी 16 नवंबर 2026 को जयपुर स्थित चौमूं के 5 स्टार होटल में हुई. सागरिका घाटगे और जहीर के परिवार में शाही शादी का जश्न अब खूबसूरत यादों के रूप में सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. शादी की वायरल होती तस्वीरों और वीडियो के बीच अब शिवजीत और उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा का एक बेहद रोमांटिक एंगेजमेंट वीडियो सामने आया है. इसमें शिवजीत का फिल्मी अंदाज में पल्लवी को प्रपोज कर रहे हैं. उन्होंने सबके सामने घुटनों पर बैठकर पल्लवी को अंगूठी पहनाई और फिर प्यार से उन्हें गले लगा लिया. इस रोमांटिक प्रपोजल के साथ ही शिवजीत और पल्लवी के आउटफिट्स भी लोगों के बीच खूब चर्चा में हैं. पेस्टल पिंक शिमरी लहंगे में शिवजीत की पत्नी और सागरिका की भाभी पल्लवी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं.



घुटनों पर बैठकर शिवजीत ने पल्लवी को पहनाई अंगूठी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में शिवजीत घाटगे अपनी होने वाली पत्नी पल्लवी शर्मा के सामने घुटनों पर बैठते नजर आ रहे हैं. इसके बाद वह बड़े ही प्यार से पल्लवी को अंगूठी पहनाते हैं. शिवजीत के इस रोमांटिक अंदाज को देखकर पल्लवी मुस्कुराते हुए शरमा जाती हैं. अंगूठी पहनाने के बाद शिवजीत खड़े होते हैं और पल्लवी को गले लगा लेते हैं. दोनों के बीच की खूबसूरत केमिस्ट्री इस वीडियो को और खास बना रही है.

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शादी से पहले का यह खास पल अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. बता दें कि शिवजीत और पल्लवी अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों ने जयपुर में सात फेरे लिए हैं.

पेस्टल पिंक शिमरी लहंगे में दुल्हन सी सजीं पल्लवी

इस खास मौके पर पल्लवी शर्मा का लुक भी देखने लायक था. उन्होंने पेस्टल पिंक कलर का बेहद खूबसूरत शिमरी लहंगा पहना था. लहंगे पर बारीक चमकदार एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो रोशनी में काफी खूबसूरत लग रही थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज और शीयर दुपट्टा कैरी किया था. पल्लवी ने दुपट्टे को सिर पर ट्रेडिशनल अंदाज में वेल की तरह लिया था, जिससे उनके लुक में ब्राइडल टच नजर आया.

सटल मेकअप, ग्लोइंग बेस और खूबसूरत जूलरी के साथ पल्लवी ने अपना लुक पूरा किया था. उनका पेस्टल पिंक आउटफिट और सॉफ्ट मेकअप इस खास मौके के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था.

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ब्लैक शेरवानी में हैंडसम लगे शिवजीत घाटगे

वहीं, शिवजीत घाटगे भी अपने लुक से होने वाली दुल्हन को टक्कर देते नजर आए. उन्होंने इस खास मौके के लिए ब्लैक कलर की लॉन्ग शेरवानी पहनी थी. उनकी शेरवानी के कॉलर और कफ्स पर खूबसूरत एथनिक एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो उनके आउटफिट को रॉयल लुक दे रही थी.

इसके साथ उन्होंने व्हाइट चूड़ीदार पायजामा और ब्लैक फुटवियर पहने थे. उनका यह क्लासी और रॉयल अंदाज पल्लवी के शिमरी लहंगे के साथ खूब जंच रहा था. दोनों की जोड़ी एक साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी.

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