scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुसाफिरों को राहत... रेलवे ने कहा- अब और ट्रेनें रद्द करने की योजना नहीं

CJP के प्रदर्शन के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर हालात सामान्य हो रहे हैं. रेलवे सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल और ट्रेनें रद्द करने की योजना नहीं है. इससे पहले प्रदर्शन के मद्देनजर 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई थीं.

Advertisement
X
दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर हालात सामान्य हो रहे.(File Photo)
दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर हालात सामान्य हो रहे.(File Photo)

दिल्ली के नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. रेलवे सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल किसी और ट्रेन को रद्द करने की योजना नहीं है. रेलवे अधिकारी कानून लागू कराने वाली एजेंसियों के लगातार संपर्क में हैं.

इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जुड़ी 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी थीं. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर बुलाया गया था. बड़े पैमाने पर ट्रेनें रद्द किए जाने के फैसले की रेलवे विशेषज्ञों, यात्री संगठनों और मान्यता प्राप्त रेलवे कर्मचारी संगठनों ने आलोचना की थी.

रद्द की गई ट्रेनों में 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेनें और 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली ट्रेनें शामिल थीं. इन दोनों स्टेशनों से आगे के लिए रवाना होने वाली ट्रेनें और लोकल ट्रेनें भी रद्द की गई थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Danish Kaneria
CJP प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस की तैयारी पर दानिश का तंज
जंतर-मंतर जा रहीं ममता बनर्जी डिटेन, मुंह पर बैंड एड लगाए आईं नजर
ajinkya shinde leading cjp protest
कौन हैं अंजिक्य शिंदे? दिपके की गिरफ्तारी के बाद सीजेपी का प्रदर्शन लीड कर रहे  
Abhijit Dipke
विमान से ही अभिजीत दिपके समेत दो अन्य नेता हिरासत में
CJP Leaders Detained Flight Co-passengers
'कौन है दिपके, मैं उन्हें नहीं जानता', प्लेन में साथ आए यात्री का फूटा गुस्सा
Advertisement

हुई थी आलोचना

रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य (इंजीनियरिंग) सुबोध जैन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द करना प्रदर्शनकारियों के सामने झुकने जैसा है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. जैन के मुताबिक, पहले आंदोलनों के दौरान एक-दो ट्रेनें रद्द की जाती थीं, लेकिन एक साथ इतनी सेवाएं कभी रद्द नहीं की गईं.

ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी इस फैसले को अभूतपूर्व और यात्रियों के लिए नुकसानदेह बताया था. उन्होंने कहा कि अचानक ट्रेनें रद्द होने से हजारों यात्रियों को परेशानी हुई, जिनमें इलाज, काम और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए यात्रा करने वाले लोग भी शामिल थे. रेलवे सूत्रों के ताजा अपडेट के मुताबिक, अब दोनों स्टेशनों पर स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है और फिलहाल अतिरिक्त ट्रेनें रद्द करने की कोई योजना नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kal Ka Rashifal 11 October 2026: पहला नवरात्र कल, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा दिन |
    अब दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के खिलाफ प्रोटेस्ट, पुलिस के समर्थन में जमकर लगे नारे |
    जंतर-मंतर जा रहीं ममता बनर्जी डिटेन, मुंह पर बैंड एड लगाए आईं नजर |
    Onion Peel Uses: प्याज काटकर फेंक देते हैं छिलके? इकट्ठा कर ऐसे करें यूज, घर की इन 5 चीजों में आएंगे खूब काम |
    दूल्हा बने करोड़पति यूट्यूबर मिस्टर फैजू, मक्का में किया निकाह, दिखाई दुल्हन की पहली झलक, Photos |
    Jio ने पेश किया कैमरे और AI वाला चश्मा, फोन जेब से निकाले बिना ऐसे होगी UPI पेमेंट |
    कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, मिंटो ब्रिज... देखे दिल्ली में CJP का प्रदर्शन |
    दिपके की टेंशन, बुजुर्ग यात्री की दो चांटे वाली बात, हंगामा और हिरासत... मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट में मैंने क्या-क्या देखा |
    सांप है या सेलेब्रिटी! गांव में 15 फीट का अजगर निकला तो सेल्फी लेने की लग गई होड़, 5 लोगों ने मिलकर जंगल में छोड़ा |
    'हिरासत में हूं, लेकिन आंदोलन जारी है', डिटेन हुईं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा
    Advertisement