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तिरंगा लगाते समय 16 साल के छात्र की करंट लगने से मौत, परिजनों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन

मध्य प्रदेश के दतिया में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान 16 वर्षीय छात्र की करंट लगने से मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि कक्षाएं खत्म होने के बाद उसे दोबारा स्कूल बुलाकर छत पर तिरंगा लगाने भेजा गया, जहां वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. घटना के बाद परिजनों ने NH-44 जाम कर कार्रवाई की मांग की.

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मंत्री ने दिए गिरफ्तारी के निर्देश.(Photo: Representational)
मंत्री ने दिए गिरफ्तारी के निर्देश.(Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के दतिया में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले एक दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय छात्र की जान चली गई. पुलिस के मुताबिक, लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल में तिरंगा लगाने के दौरान छात्र ऊपर से गुजर रही बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. गंभीर रूप से झुलसे राज कुशवाह की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान हुई. कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश राजपूत ने बताया कि हादसा स्कूल परिसर में हुआ. इस घटना के बाद शनिवार को स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें: मंच पर दो बार आंसू, फिर साथ बैठकर मुस्कुराते हुए तस्वीर, क्या दतिया का गम भूल पाएंगे नरोत्तम और आशुतोष

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परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार को कक्षाएं खत्म होने के बाद करीब दोपहर 1.30 बजे स्कूल के एक कर्मचारी ने राज को दोबारा बुलाया था. परिवार के मुताबिक, उसे स्कूल की छत पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए भेजा गया था. इसी दौरान वह हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया.

परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए आरोप

परिवार का दावा है कि करंट की चपेट में आने के बाद राज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन ने उन्हें तत्काल घटना की जानकारी नहीं दी. इसको लेकर परिवार में गहरा आक्रोश फैल गया.

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शनिवार को राज के परिजन और अन्य लोग मुआवजे की मांग के बजाय स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए. उन्होंने न्यू कलेक्टरेट के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर जाम लगा दिया. प्रदर्शन के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

प्रदर्शन के दौरान सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भी जाम में फंस गए. मंत्री अपनी कार से नीचे उतरे और मृत छात्र के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने दिए गिरफ्तारी के निर्देश

मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए और स्कूल मैनेजर के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की बात कही.

मंत्री ने परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया. उनके हस्तक्षेप के बाद प्रशासन और पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज करने की बात कही.

वहीं, पुलिस अधिकारी दिनेश राजपूत के मुताबिक, स्कूल के मालिक नंदकिशोर कुशवाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह धारा गैर इरादतन हत्या से संबंधित है.

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स्कूल मालिक की तलाश में पुलिस

पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी स्कूल मालिक नंदकिशोर कुशवाह फिलहाल नहीं मिला है. उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों, छात्र को स्कूल बुलाए जाने और छत पर तिरंगा लगाने के लिए भेजे जाने समेत पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

परिवार का कहना है कि वे आर्थिक मुआवजा नहीं चाहते, बल्कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं. उनका आरोप है कि यदि स्कूल प्रबंधन ने सुरक्षा को लेकर सावधानी बरती होती तो राज की जान बच सकती थी.

स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुई इस घटना ने स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि हादसे के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होती है.

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