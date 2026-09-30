रामगोपाल यादव के पास 10 करोड़ की अचल संपत्ति, जर्मन रिवाल्वर का भी लाइसेंस

समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है. सपा प्रत्याशी रामगोपाल यादव की संपत्ति का भी ब्यौरा सामने आया है. उनके पास करोड़ों की जमीन-जायदाद, सोने के जेवरात और एक जर्मन रिवॉल्वर है.

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रामगोपाल यादव जमीन जायदाद के साथ ही जेवरात और हथियारों के भी शौकीन हैं. उनके तीन बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 39 लाख 88 हजार 539 रुपये जमा हैं. वहीं, स्टेट बैंक की पार्लियामेंट ब्रांच में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की FD है.

80 वर्षीय रामगोपाल यादव के पास करीब आधा किलो से ज्यादा सोने के जेवरात हैं, जिसकी कीमत लगभग 88 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है. वहीं, उनके पास 30 बोर की एक अमेरिकन कार्बाइन और 32 बोर की एक जर्मन रिवॉल्वर भी है.

इटावा के जसवंतनगर में उनके नाम कुल चार प्लॉट हैं, जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ 33 लाख 59 हजार 775 रुपये हैं. ये प्लॉट जसवंतनगर के नगला सुभान इलाके में है. सैफई में भी उनके दो प्लॉट हैं. इसमें से एक की कीमत 1 करोड़ 10 लाख है, वहीं दूसरे की कीमत 63 लाख 82 हजार रुपये है.

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उनके अन्य दो प्लॉट जसवंतनगर के सोनाई गांव में हैं. इसमें से एक प्लॉट की कीमत एक करोड़ 40 लाख रुपये से ज्यादा है, जबकि दूसरे प्लॉट की कीमत 25 लाख रुपये से ज्यादा है.

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, रामगोपाल यादव की कुल अचल अंसपत्ति 9 करोड़ 99 लाख 88 हजार 375 रुपये है. वहीं, उनकी चल संपत्ति चार करोड़ 61 लाख 25 हजार 154 रुपये है. उन पर लगभग 99 लाख 86 हजार 478 रुपये का कर्ज भी है.

बता दें, रामगोपाल यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अखिलेश यादव के चाचा हैं, जिनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा था. राज्यसभा चुनाव में रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी के नामांकन के बाद अब सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी पर टिक गई हैं.

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