जामिया यूनिवर्सिटी में मारपीट का बदला लेने दिल्ली जा रहे 6 युवक गिरफ्तार, देसी बंदूक और कट्टा बरामद

हरियाणा की सीआईए नूंह पुलिस टीम ने दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हुए झगड़े का बदला लेने जा रहे 6 आरोपी युवकों को अवैध हथियारों और लाठियों के साथ गिरफ्तार कर किया है. पूछताछ में बता चला है कि आरोपी युवक यूनिवर्सिटी में बिलाल नाम के युवक के साथ हुई मारपीट का बदला लेने जा रहे थे.



पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार के अनुसार, आरोपी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे. सीआईए टीम ने समय रहते तत्परता दिखाते हुए इन्हें दबोच लिया. पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के निर्देश पर चल रही गश्त के दौरान यह कामयाबी मिली और थाना सदर नूंह में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया.



पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बिलाल के साथ दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में मारपीट हुई थी. इसी विवाद का बदला चुकाने के लिए सभी आरोपी गांव सलम्बा के रकबा में अवैध हथियारों के साथ एकत्र हुए थे. वो दिल्ली रवाना होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे. गश्त कर रही सीआईए टीम को जैसे ही इसकी खुफिया सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत दबिश देकर सभी को मौके से काबू कर लिया.



पुलिस ने मौके से आरोपियों के कब्जे से घातक अवैध असलहा और हथियार बरामद किए हैं. तलाशी के दौरान इनके पास से एक अदद देसी कट्टा, एक अदद देसी बंदूक पौना और तीन अदद बांस की लाठियां बरामद की गईं. पकड़े गए सभी 6 आरोपियों के खिलाफ थाना सदर नूंह में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत औपचारिक अभियोग दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी जांच जारी है.



गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुबेदिन पुत्र बशीर और फिरोज पुत्र सिराजुद्दीन निवासी गांव सालाहेड़ी, बिलाल पुत्र मुजीब निवासी वार्ड नंबर 6 शहर नूंह, साहिल पुत्र अहमद निवासी वार्ड नंबर 2 शहर नूंह के रूप में हुई है. इनके अलावा नसीम पुत्र लियाकत और परवेज पुत्र ईशा खान निवासी गांव सौंख थाना सदर नूंह को भी पकड़ा गया है. पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के निर्देश पर अपराध नियंत्रण अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई.

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