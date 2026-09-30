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How to Get Glowing Skin: जल्द बनने जा रही हैं दुल्हन? पार्लर का चक्कर छोड़ें और पीना शुरू कर दें ये लाल जूस, 1 महीने में लाल हो जाएंगे गाल

अगर आप भी जल्दी दुल्हन बनने वाली हैं और अपनी शादी पर सुंदर और फ्रेश स्किन चाहती हैं तो फिर आज ही एबीसी जूस पीना शुरू कर दें. मलाइका अरोड़ा भी इस जूस को पीती हैं और वो इसे कई बार रिकेमेंड कर चुकी हैं.

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इस जूस को पीकर गाल होंगे लाल (Photo: ITG)
इस जूस को पीकर गाल होंगे लाल (Photo: ITG)

शादी के खास दिन पर हर होने वाली दुल्हन चाहती है कि उसकी स्किन बेदाग, ग्लोइंग और एकदम फ्रेश दिखे. लेकिन केवल महंगे कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फेशियल से मिलने वाला ग्लो बाहरी होता है. अगर आप चाहती हैं कि आपकी शादी के दिन चेहरे पर असली, प्राकृतिक और अंदरूनी निखार दिखे तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा. आयुर्वेद और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारा स्किन हेल्थ सीधे तौर पर हमारे पेट और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा होता है.

अगर आप जल्द दुल्हन बनने वाली हैं तो आज से ही अपनी डेली डाइट में ABC जूस (Apple, Beetroot, Carrot Juice) यानी सेब, चुकंदर और गाजर का जूस शामिल करें. यह जादुई डिटॉक्स ड्रिंक आपके शरीर की गंदगी बाहर निकालती है, नया खून बनाती है और चेहरे पर ऐसा लाल-गुलाबी नूर लाती है कि हर किसी की नजरें आप पर ही टिक जाएंगी. बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भी इस जूस का सेवन करती हैं और वो कई बार इसे रिकमेंड कर चुकी हैं.

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1 मध्यम आकार का चुकंदर (- छिला और कटा हुआ)

2 मध्यम आकार की लाल गाजर (- छिली और कटी हुई)

1 हरा या लाल सेब ( - बीज निकालकर कटा हुआ)

1/2 इंच अदरक का टुकड़ा 

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस (अब्जॉर्प्शन के लिए)

1/2 छोटा चम्मच काला नमक या सेंधा नमक (स्वादानुसार)

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1/2 कप पानी

बनाने की विधि:

सामग्री तैयार करें: चुकंदर, गाजर और सेब को पानी से अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.

ब्लेंड करें: अब मिक्सी जार या जूसर में कटे हुए चुकंदर, गाजर, सेब, अदरक और 1/2 कप पानी डालें.

स्मूथ बनाएं: सभी चीजों को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह ब्लेंड कर लें जब तक कि एक स्मूथ गाढ़ा पेस्ट न बन जाए.

छानें: अगर आपको पल्प (फाइबर) के साथ पीना पसंद है तो सीधे पिएं, वरना सूती कपड़े या मोटी छलनी की मदद से छान लें. (बिना छाने पीना सेहत और फाइबर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है).

सर्व करें: जूस को कांच के गिलास में निकालें, ऊपर से नींबू का रस और काला नमक मिलाकर तुरंत पिएं.

पीने का सही समय और नियम:

सर्वश्रेष्ठ समय: रोजाना सुबह खाली पेट या नाश्ते के 30 मिनट बाद इसका सेवन करें.

समय सीमा: शादी से कम से कम 1 से 2 महीने पहले से रोजाना इसका सेवन शुरू कर दें.

ब्राइडल ग्लो जूस के फायदे 
खून की सफाई और रंगत में सुधार: चुकंदर और गाजर में भरपूर आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो नया हीमोग्लोबिन बनाते हैं और गालों पर गुलाबी निखार लाते हैं.

पिंपल्स और डार्क सर्कल्स से राहत: इसमें मौजूद विटामिन-ए और सी त्वचा के टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर एक्ने और आंखों के नीचे के काले घेरों को खत्म करते हैं.

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बॉडी डिटॉक्स: यह जूस लिवर और आंतों की सफाई करता है, जिससे पाचन सुधरता है और पेट साफ रहने से स्किन पर अचानक मुहासे नहीं निकलते.

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