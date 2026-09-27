'PM और चुनाव आयोग से माफी मांगें राहुल, फिर नहीं कहूंगा फ्रॉड', राजीव चंद्रशेखर का CM सतीशन को जवाब

केरल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नेता राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर हमला बोला है. उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन को जवाब देते हुए कहा कि वह राहुल गांधी को 'फ्रॉड' कहना तब तक बंद नहीं करेंगे, जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से माफी नहीं मांगते.

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राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह आम तौर पर राजनीतिक विरोधियों पर निजी टिप्पणी नहीं करते. लेकिन राहुल गांधी के मामले में उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति पर कई गंभीर आरोप लगाए.

'राहुल की राजनीति झूठ और बंटवारे पर आधारित'

राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि 2014 में जनता की नाराजगी के बाद राहुल गांधी की राजनीति झूठ, अपमान और विभाजन की राजनीति पर आधारित रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश और उसकी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते हैं.

उन्होंने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार और खराब शासन का आरोप लगाया.

I seldom get into personal attacks on political opponents as you know CM @vdsatheesan .



But in @RahulGandhi 's case , I am compelled to, as most Indians are.



Let me explain why.



Rahuls politics since being thrown out by tired, angry voters in 2014, consists solely of and is… https://t.co/yexDm2XetG — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@RajeevRC_X) September 27, 2026

'PM और EC से माफी मांगें राहुल'

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राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी ने हालिया बयान में प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को 'देशद्रोही' कहा है. उन्होंने इसे निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से हाल में दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी और मजबूत हुई है.

उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन से कहा कि अगर वह राहुल गांधी से PM मोदी को देशद्रोही कहने पर माफी मांगने के लिए कहते हैं और चुनाव आयोग से गलत बयान के लिए माफी मांगने को कहते हैं, तो वह राहुल गांधी को 'फ्रॉड' कहना बंद कर देंगे.

राजीव चंद्रशेखर ने SIR के मुद्दे पर भी कांग्रेस और विपक्ष के रुख पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि SIR को लेकर वी डी सतीशन के विचार उनकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मेल नहीं खाते. उन्होंने दावा किया कि फर्जी, डमी और अवैध मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी.

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'हर बार जवाब दिया जाएगा'

बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आम तौर पर वह मुख्यमंत्री की आलोचना को नजरअंदाज कर देते. लेकिन सतीशन उनके राज्य के मुख्यमंत्री हैं. इसलिए उनके बयान का जवाब देना जरूरी है.

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उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते और झूठ, अधूरे वादे, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को राजनीतिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे नेताओं को भी जवाब दिया जाएगा. उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी को लेकर 'Rahul Gandhi Exposed' हैशटैग का इस्तेमाल किया.



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