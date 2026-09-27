पहले साथ बैठकर छलकाए जाम, फिर हुआ झगड़ा... केरलम में सौतेले बेटे ने की पिता की हत्या

केरलम के पलक्कड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मलमपुझा इलाके में शराब के नशे में एक युवक ने अपने सौतेले पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस वारदात को अंजाम देने बाद वो मौके से फरार हो गया. अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

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पुलिस ने बताया कि शनिवार की शाम विनोद और उसका सौतेला बेटा सतीश दोनों घर पर बैठकर साथ में शराब पी रहे थे. रात करीब साढ़े सात बजे शराब आपस में बांटने या हिस्से को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सतीश ने विनोद को घर के आंगन में ही दबोच लिया. उसके सीने के बाएं हिस्से में ताबड़तोड़ चाकू घोंप दिए. इसके अलावा आरोपी ने उनके साथ मारपीट भी की.

गंभीर चोटें आने और ज्यादा खून बहने की वजह से विनोद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सतीश मौके से फरार हो गया.

मृतक की पहचान मलमपुझा के अनक्कल कर्थिकादवु निवासी 38 वर्षीय विनोद के रूप में हुई है. आरोपी की पहचान विनोद के सौतेले बेटे सतीश के रूप में की गई है, जो फिलहाल फरार चल रहा है.

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घर के आंगन में उतारा मौत के घाट

घटना की सूचना मिलते ही मलमपुझा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी सतीश को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

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