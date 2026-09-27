सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल, आतंकियों को पीएम मोदी की खुली चेतावनी

भारत की एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ को एक दिन बाद 10 साल पूरे होने जा रहे हैं. 10 साल पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड में इसका जिक्र करते हुए कहा कि एलओसी के उस पार जाकर भारतीय जवानों ने आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की थी, उससे दुनिया हैरान थी.

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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया था. उन्होंने इसे आतंकवादी हमलों के कारण लंबे समय से भारत को झेलनी पड़ रही पीड़ा का निर्णायक जवाब बताया.

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में बालाकोट एयरस्ट्राइक से लेकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ तक भारत ने बार-बार स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत करेंगे, तो उन्हें उचित जवाब का सामना करना पड़ेगा.

भारत में होते थे हमले

प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमलों ने लंबे समय तक भारत को चोट पहुंचाई है. एक समय ऐसा था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट आम घटना हुआ करते थे. सितंबर के इसी महीने में 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में कई निर्दोष नागरिक मारे गए थे. इसके कुछ ही हफ्तों बाद मुंबई में 26/11 का बड़ा हमला हुआ था. पीएम मोदी ने कहा कि इससे पहले भी हर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती थी, लेकिन उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था. उन्होंने कहा कि आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा है.

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9/11 हमले का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल 9/11 आतंकवादी हमले को भी 25 साल पूरे हो रहे हैं. अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों में अमेरिकियों के बाद सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की थी. उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वह अमेरिका गए थे, तब उन्होंने न्यूयॉर्क में इन निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी थी. पीएम मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से वह शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं.

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