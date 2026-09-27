गैस सिलेंडर के नीचे क्यों लगी होती है गोल रिंग? क्या आपने कभी ध्यान दिया है?

LPG cylinder Facts: घर में रसोई गैस सिलेंडर तो लगभग हर किसी ने देखा होगा. हम सिलेंडर को उठाकर चूल्हे के पास रखते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गैस सिलेंडर के सबसे नीचे एक गोल लोहे की रिंग लगी होती है? सिलेंडर को देखने पर शायद ही किसी का ध्यान इस रिंग पर जाता हो. ज्यादातर लोग इसे सिलेंडर का सामान्य हिस्सा समझकर छोड़ देते हैं. लेकिन यह गोल रिंग यूं ही नहीं लगाई जाती. इसका सिलेंडर को संभालकर रखने और उसे सुरक्षित रखने में अहम काम होता है.

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गैस सिलेंडर का आकार पूरी तरह सपाट नहीं होता. नीचे लगी गोल रिंग सिलेंडर को एक आधार देती है, जिससे वह जमीन पर सीधा और स्थिर खड़ा रह सके. अगर सिलेंडर का निचला हिस्सा सीधे जमीन के संपर्क में होता और उसके लिए कोई मजबूत आधार नहीं होता, तो उसे स्थिर रखना मुश्किल हो सकता था. गोल रिंग सिलेंडर का वजन संभालने में मदद करती है और उसे एक जगह टिकाकर रखने का काम करती है. यही वजह है कि सिलेंडर को हमेशा सीधा रखकर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

सिलेंडर के निचले हिस्से को जमीन से बचाती है

रसोई में सिलेंडर को फर्श पर रखा जाता है. वहां पानी, तेल, नमी, धूल और दूसरी चीजें मौजूद हो सकती हैं. अगर सिलेंडर का निचला हिस्सा लगातार सीधे फर्श के संपर्क में रहे तो उसके धातु वाले हिस्से पर जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है. नीचे लगी रिंग सिलेंडर के मुख्य हिस्से को फर्श से थोड़ा ऊपर रखने में मदद करती है. इससे सिलेंडर का निचला हिस्सा सीधे पूरी सतह पर नहीं टिकता और नमी के संपर्क को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि रिंग जंग को पूरी तरह रोक देती है. सिलेंडर को सूखी और साफ जगह पर रखना फिर भी जरूरी है.

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सिलेंडर को आसानी से रखने में भी मदद

गोल रिंग सिलेंडर को जमीन पर रखने के दौरान उसका वजन एक आधार पर बांटने में मदद करती है. इससे सिलेंडर को एक जगह टिकाकर रखना आसान होता है. आपने देखा होगा कि सिलेंडर को जमीन पर रखते समय वह एक निश्चित स्थिति में टिक जाता है. इसमें नीचे लगी रिंग की भूमिका होती है.सिलेंडर के नीचे लगी इस रिंग को खुद से हटाने, काटने या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. यह सिलेंडर के डिजाइन का हिस्सा है और इसका मकसद सिलेंडर को स्थिर आधार देना है. अगर रिंग टूट गई है, बहुत ज्यादा जंग लगी है या सिलेंडर का आधार खराब दिखाई दे रहा है तो खुद से मरम्मत करने के बजाय गैस वितरक से संपर्क करना बेहतर है.

रिंग टेढ़ी हो जाए तो क्या करें?

कई बार सिलेंडर को इधर-उधर रखने या गिरने की वजह से नीचे की रिंग थोड़ी टेढ़ी दिखाई दे सकती है. ऐसी स्थिति में उसे हथौड़े से खुद सीधा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. गैस सिलेंडर से जुड़ी किसी भी तरह की क्षति को हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर सिलेंडर का निचला हिस्सा या रिंग बुरी तरह खराब है तो गैस एजेंसी को इसकी जानकारी दें और उनकी सलाह के मुताबिक आगे की कार्रवाई करें.

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सिलेंडर को हमेशा सीधा क्यों रखना चाहिए?

गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करते समय हमेशा सीधा और स्थिर रखना चाहिए. इसे लिटाकर या उल्टा रखकर इस्तेमाल करना सही तरीका नहीं है. सिलेंडर के अंदर एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) दबाव में रहती है. इसलिए सिलेंडर को सुरक्षित स्थिति में रखना जरूरी है. खाना बनाते समय सिलेंडर को चूल्हे से उचित दूरी पर और ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उस पर सीधी गर्मी न पड़े. नीचे की रिंग को देखकर सिलेंडर की पूरी सुरक्षा का फैसला नहीं किया जा सकता. सिलेंडर की बॉडी, वाल्व, सील और दूसरी चीजों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है.

अगर सिलेंडर पर गहरी डेंट, ज्यादा जंग, रिसाव या कोई दूसरी असामान्य स्थिति दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें. गैस की गंध महसूस होने पर तुरंत आग या बिजली के स्विच से छेड़छाड़ न करें और सुरक्षित तरीके से गैस सप्लाई बंद करने के बाद गैस एजेंसी या संबंधित आपात सेवा से संपर्क करें.

अगली बार सिलेंडर देखें तो नीचे जरूर नजर डालिए

गैस सिलेंडर के नीचे लगी गोल रिंग देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका काम काफी महत्वपूर्ण है. यह सिलेंडर को स्थिर आधार देने और नीचे के हिस्से को सीधे जमीन से बचाने में मदद करती है. इसलिए इसे सिर्फ लोहे का एक गोल टुकड़ा समझकर नजरअंदाज न करें. और अगर यह रिंग या सिलेंडर का कोई हिस्सा खराब दिखाई दे तो खुद से उसे ठीक करने के बजाय गैस एजेंसी की मदद लेना ज्यादा सुरक्षित है.

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