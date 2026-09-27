Fridge Vastu: फ्रिज पर पानी की बोतल समेत ये 5 चीजें भूलकर भी न रखें, खाली हो सकती है जेब

Fridge Vastu Tips: घर में फ्रिज ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है. कई घरों में फ्रिज के ऊपर की खाली जगह को अतिरिक्त सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कोई पानी की बोतल रख देता है, तो कोई पुराने बिल, दवाइयां या सजावटी सामान रख देता है. लेकिन वास्तु शास्त्र में फ्रिज के ऊपर रखी चीजों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि गलत चीजें रखने से घर के सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह पर असर पड़ सकता है.

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वास्तु गुरु के अनुसार, फ्रिज के ऊपर की जगह को बहुत ज्यादा सामान से भरने के बजाय साफ-सुथरा रखना बेहतर माना जाता है. खासतौर पर कुछ चीजों को यहां रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

पानी की बोतल या कोई तरल चीज

कई लोग फ्रिज के ऊपर पानी की बोतल, जग या दूसरे तरल पदार्थ रख देते हैं. वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता. इसके पीछे अग्नि और जल तत्व के असंतुलन का तर्क दिया जाता है. माना जाता है कि इससे घर के माहौल में तनाव बढ़ सकता है.

हालांकि व्यावहारिक तौर पर भी फ्रिज के ऊपर पानी रखने से बचना बेहतर है, क्योंकि बोतल गिरने या पानी फैलने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आसपास नमी की समस्या हो सकती है.

दवाइयां रखने से बचें

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दवाइयों को फ्रिज के ऊपर रखने की आदत भी कई लोगों में होती है. वास्तु के अनुसार इसे शुभ नहीं माना गया है. मूल लेख में इसे स्वास्थ्य और बढ़ते मेडिकल खर्च से जोड़कर देखा गया है.

व्यावहारिक रूप से भी दवाइयों को फ्रिज के ऊपर रखने के बजाय उनकी पैकेजिंग पर लिखे स्टोरेज निर्देशों के अनुसार रखना चाहिए. हर दवा को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता.

पुराने बिल और बेकार कागज

पुराने बिजली के बिल, रसीदें, फटी डायरी या बेकार कागज फ्रिज के ऊपर जमा करना भी आम बात है. वास्तु मान्यताओं में ऐसे पुराने और अनावश्यक सामान को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है.

इसलिए जिन कागजों की जरूरत नहीं है, उन्हें समय-समय पर छांटकर हटा देना बेहतर है. जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए.

भारी सामान न रखें

फ्रिज के ऊपर माइक्रोवेव, एयर फ्रायर या दूसरे भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने से भी बचने की सलाह दी जाती है. मूल लेख में भारी सामान को मानसिक दबाव और आर्थिक परेशानी से जोड़कर देखा गया है.

इसके अलावा यह एक व्यावहारिक सावधानी भी है. फ्रिज के ऊपर भारी सामान रखने से वेंटिलेशन प्रभावित हो सकता है और उपकरणों के लिए पर्याप्त जगह न बचने पर परेशानी हो सकती है. इसलिए दोनों उपकरणों के मैनुअल में दिए गए इंस्टॉलेशन निर्देशों को प्राथमिकता दें.

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आर्टिफिशियल फूल-पौधे

फ्रिज के ऊपर सजावट के लिए आर्टिफिशियल फूल-पौधे रखना भी वास्तु में शुभ नहीं माना गया है. मान्यता के अनुसार इससे घर के लोगों के रिश्तों और आपसी तालमेल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.

अगर फ्रिज के आसपास सजावट करनी हो तो जगह को साफ, व्यवस्थित और हवादार रखना बेहतर है.

फ्रिज को लेकर इन बातों का भी रखें ध्यान

वास्तु मान्यताओं में सिर्फ फ्रिज के ऊपर रखी चीजें ही नहीं, बल्कि उसकी साफ-सफाई पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है. फ्रिज के अंदर लंबे समय तक खराब या एक्सपायर्ड खाना जमा न करें.

फ्रिज के आसपास भी अनावश्यक सामान का ढेर न लगाएं. उसके पीछे और आसपास पर्याप्त जगह रखें ताकि हवा का आवागमन बना रहे.

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